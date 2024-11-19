İnternete bağlı dokunmatik hayat! Son 10 yılda hızlı artış yaşandı

80'li yıllarda Jetgiller çizgi filmindeki hayal gücümüzü zorlayan yaşam tarzına son yıllarda daha çok yaklaştık. Son 10 yılda, evlerdeki internet bağlantılı ve dokunmatik ekranlı cihazların sayısında hızlı bir artış yaşandı. Örneğin, ABD'de ortalama bir evdeki internet bağlantılı cihaz sayısı 2015'te 8 civarındayken, 2025'e kadar yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Bu cihazlar arasında akıllı televizyonlar, tabletler, sesli asistanlar, termostatlar, aydınlatma sistemleri ve güvenlik kameraları gibi birçok farklı kategori bulunuyor. Pandemi sürecinin etkisiyle evdeki bağlantılı cihaz sayısı daha da arttı, çünkü insanlar evden çalışma, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla akıllı cihaza yöneldi. Örneğin, otonom hareket eden temizlik robotlarının sayısı bile arttı. Belli saatlerde işini yapan şarjı bitmeden istasyona geri dönen temizlik robotları var.

HIZLI BAĞLANTI

Dünya genelinde fiber internet ve geniş bant altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde bu cihazların daha da artacağı öngörülüyor. Örneğin, 2023'teki veriler, geniş bant kullanımının ve akıllı ev sistemlerine olan talebin artarak sürdüğünü ve evde her oda için internete bağlı cihazların yaygınlaştığını gösteriyor. Ayrıca, kullanıcılar ev içi Wi-Fi sorunları gibi bağlantı problemleriyle daha fazla ilgilenmeye başladı ve ağ güvenliği gibi hizmetlerin önemini fark etti. Bu bilgiler, akıllı ev pazarının ve geniş bant bağlantılarının hızla büyüdüğünü doğruluyor ve gelecekte evlerdeki bağlantılı cihaz sayısının daha da artacağı öngörülüyor. Son yıllarda evlerde internete bağlı ve dokunmatik ekranlı cihaz sayısında oldukça büyük bir artış yaşandı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber, dokunmatik ekranlar artık sadece telefon ve tabletlerle sınırlı kalmayıp mutfak, banyo, salon, yatak odası gibi evin farklı alanlarında da karşımıza çıkıyor. İşte odalara göre yaygın olarak bulunan dokunmatik ekranlı ve internete bağlı cihazların artışı, akıllı ev sistemleri ile birbirine bağlanarak işlevselliği daha da büyütüyor ve evdeki dijitalleşme düzeyini yükseltiyor.

BANYODA VE YATAK ODASINDA AKILLI CİHAZLAR

Akıllı aynalar: Saat, hava durumu, sağlık izleme gibi bilgileri gösteren aynalar.

Akıllı duş sistemleri: Su sıcaklığını ve akışını kontrol edebilme özelliğine sahip, internete bağlı ekranlar.

Akıllı diş fırçaları: Telefon uygulamalarıyla entegre olup diş fırçalama takibi yapılabilen cihazlar.

Akıllı tartılar: Sağlıklı hayat için ölçümlemeye devam edin.

Akıllı yataklar: Uyku takibi ve ayar yapılabilen, uygulamalarla desteklenen dokunmatik ekran özellikleri.

Akıllı alarm saatleri: Sabah uyanma rutinleri, ışık ayarlamaları, internet bağlantısı ve dokunmatik ekran özellikleriyle desteklenmiş saatler.

Tabletler ve e-kitap okuyucular: Yatak odasında kullanılan, internete bağlı cihazlar.

MUTFAKTA YARDIMCI HAZIR

Akıllı buzdolapları: İnternete bağlı, tarifler gösterebilen, alışveriş listesi yapabilen, hatta içindekileri analiz edebilen dokunmatik ekranlar içerir.

Akıllı fırınlar: İnternetten tarif indirme, pişirme süresini ayarlama, uzaktan kontrol gibi özelliklerle donatılmış dokunmatik ekranlar.

Akıllı kahve makineleri: Uygulama üzerinden kontrol edilebilir ve dokunmatik ekranlarla ayar yapılabilir.

Mutfak yardımcı ekranları: Tablet ya da akıllı ekranlar (örneğin Amazon Echo Show, Google Nest Hub gibi) mutfakta tarif izleme, video izleme, sesli komutla yemek yaparken destek sağlar

EĞLENCELİ SALONLAR

Akıllı TV'ler: İnternete bağlı, dokunmatik kumandalı veya ekranlı TV'ler.

Ev asistanları ve akıllı hoparlörler: (örneğin Google Nest Hub, Amazon Echo Show) Dokunmatik ekranlarıyla hava durumu, haber, müzik gibi bilgilere erişim sağlar.

Oyun konsolları ve VR ekipmanları: Çoğu internete bağlıdır ve dokunmatik ekranlarla arayüz sunar.

Tabletler-telefonlar: Salonların vazgeçilmezi bu cihazlar, birçok işlevi yerine getirir. Hava temizleme araçları, temizlik robotları hepsi ağa bağlı cihaz haline geldi.