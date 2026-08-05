5 binden fazla öğrencinin verilerinin incelendiği çalışmada, sosyal medya hesaplarını daha erken yaşta açan çocukların özellikle matematik ve ana dil derslerinde akranlarına göre daha düşük başarı gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar, sonuçların dijital alışkanlıkların eğitim üzerindeki etkisini yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Araştırma 5 binden fazla öğrencinin verileriyle hazırlandı. (Görsel: AA)

ARAŞTIRMA 5 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYİ KAPSADI

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi'nden bilim insanları, çocukların sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile okul performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Araştırmada, 5 binden fazla İtalyan öğrencinin sosyal medya kullanımına ilişkin anket sonuçları ile matematik, İtalyanca ve İngilizce derslerindeki sınav başarıları karşılaştırıldı.

ERKEN HESAP AÇAN ÖĞRENCİLER DAHA DÜŞÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Araştırmanın sonuçlarına göre, ilk sosyal medya hesabını 11-12 yaşlarında açan 13 ve 14 yaşındaki öğrenciler, sosyal medya kullanmaya en az 14 yaşına kadar başlamayan yaşıtlarına göre sınavlarda daha düşük puanlar aldı.

Bilim insanları, özellikle matematik ve İtalyanca derslerinde başarı farkının dikkat çekici seviyede olduğunu ifade etti.

Erken sosyal medya kullanımı okul başarısıyla ilişkilendirildi.

İNGİLİZCE DERSİNDE FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise İngilizce dersinde belirgin bir başarı farkının görülmemesi oldu. Uzmanlar, bunun en önemli nedenlerinden birinin sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin ve kullanıcılar arasındaki iletişimin büyük ölçüde İngilizce olması olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, çocukların sosyal medya üzerinden sürekli İngilizce kelime ve ifadelerle karşılaşmasının yabancı dil pratiği açısından sınırlı da olsa katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Matematik ve ana dil derslerinde başarı düşüşü gözlemlendi.

UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Çalışmanın yazarlarından Dr. Marco Gui, sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisinin tek yönlü olmadığını ancak erken yaşta kullanımın önemli riskler taşıdığına dikkat çekti.

Gui, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, özellikle ergenlik öncesi dönemde sosyal medya kullanımının çocukların akademik gelişimi açısından sorun oluşturabileceğini ifade etti.

BULGULAR BİLİM DÜNYASINDA YAYIMLANDI

Elde edilen sonuçlar, dünyanın saygın bilimsel yayınlarından biri olan Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, ailelerin ve eğitimcilerin çocukların sosyal medya kullanım yaşına ve sürelerine daha fazla önem vermesi gerektiğini belirterek, dijital alışkanlıkların eğitim üzerindeki etkilerine yönelik yeni çalışmaların da sürdürüleceğini ifade etti.