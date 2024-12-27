HUAWEI FreeBuds Pro 4 kulaklıklarıyla şehrin gürültüsünden uzak, müzik ve eğlenceye yakın!

Gürültü engelleyen kablosuz kulaklık yarışı kullanıcının konforunu artırıyor. Üstelik şehrin gürültüsünden uzaklaştırarak izlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Aktif Gürültü Engelleme, çevreden gelen ses dalgalarını algılamak için kulaklık üzerindeki mikrofonları kullanıyor.

Ardından, bu ses dalgalarının zıt frekansını oluşturarak istenmeyen sesleri "nötrleştiriyor." İstanbul'da hiç bitmeyen trafik, inşaat ve kalabalık insan sesleri gibi sürekli düşük frekanslı gürültüler ANC teknolojisiyle büyük ölçüde azaltılabiliyor. ANC algoritmaları, rüzgarın ürettiği düzensiz ses dalgalarını analiz ediyor ve bu sesleri bastırmak için optimize edilmiş bir karşı sinyal oluşturuyor. Kemik iletimli mikrofonlar, sesin doğrudan kullanıcının çene veya kafa kemiği yoluyla iletilmesini sağlıyor. Bu yöntem, ortam seslerini (örneğin rüzgar veya kalabalık gürültüsünü) dışarıda bırakarak yalnızca insan sesine odaklanıyor. Telefon görüşmeleri sırasında çevresel seslerin karışması engelleniyor. Örneğin; yoğun bir caddede yürürken arka plan gürültüsünden bağımsız bir şekilde net bir konuşma sağlanabiliyor. DNN tabanlı algoritmalar, insan sesini çevresel seslerden ayırt edebilmek için büyük veri setleri üzerinde eğitiliyor.

GÜRÜLTÜ İZOLASYONU YAPIYOR

Böylece, telefon görüşmelerinde veya sesli komutlarda insan sesi öncelikli olarak öne çıkıyor. Kalabalık kafelerde, rüzgarlı sokaklarda veya toplu taşımada, çevreden gelen sesler yapay zeka tarafından tanımlanıyor ve bastırılıyor. Modern kulaklıklarda birden fazla mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, hem kullanıcının sesini hem de çevresel gürültüyü algılıyor ve bu bilgiyi birleştirerek istenmeyen sesleri azaltıyor.

Özellikle rüzgar ve anlık patlamalı gürültüler (örneğin korna sesleri) bu mikrofon dizilimleri sayesinde daha etkili bir şekilde engellenebiliyor. Kulaklık tasarımındaki malzemeler ve yapılar, dış seslerin kulağa ulaşmasını fiziksel olarak sınırlıyor. Örneğin; şekil hafızalı köpük kulaklık uçları kulağa tam oturyor ve sesi fiziksel olarak bloke ediyor. Kulaklıkların iyi bir izolasyon sağlaması, çevredeki sabit gürültülerin büyük kısmını engelliyor ve ANC teknolojisiyle birleşerek etkili bir deneyim sunuyor. HUAWEI FreeBuds Pro 4 gibi modern kulaklıklar, bu teknolojilerin birleşimi sayesinde şehrin karmaşık ses ortamında bile kullanıcıların ses deneyimini optimize ediyor. Bu, yoğun trafikte, rüzgarlı bir sahilde ya da kalabalık bir kafede bile kristal netliğinde bir ses deneyimi sağlıyor.

İSTANBUL'UN RİTMİYLE FREEBUDS PRO 4

Sabah İstanbul'un kalabalık sokaklarında işe gitmek için yola çıkan bir kullanıcı, HUAWEI FreeBuds Pro 4 kulaklıklarını takıyor. Metroda trafikten kaçarken kulaklıkların gelişmiş gürültü engelleme özelliği sayesinde şehrin karmaşasından tamamen uzaklaşıyor. Rüzgar ve konuşma sesleri kayboluyor; sadece sevdiği klasik müzik parçaları kalıyor.

Metrodan inip yolda yürürken aniden telefonunuz çalıyor. İş arkadaşlarından biri acil bir konuyu konuşmak için arıyor. Kemik iletimli mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritması sayesinde yoğun bir caddede bile sesi net bir şekilde karşı tarafa ulaşıyor. İş arkadaşları onun nerede olduğunu bile fark etmiyor. Akşamüstü sahilde yürüyüş yaparken, telefonundan müzik dinlerken bilgisayarından gelen bir iş toplantısı bildirimi alıyor. FreeBuds Pro 4'ün Çift Cihaz Bağlantısı özelliği sayesinde bir tuşa bile basmadan cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Egzersizini aksatmadan toplantıya katılıyor ve kulaklıkların baş hareketi kontrolleriyle aramayı kabul ediyor.