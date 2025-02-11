Honor yapay zeka yetenekleri ile akıllı telefon deneyimi bir araya getiriyor

Honor, yeni akıllı telefon serileri Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite ile dikkat çekiyor. Magic 7 Pro, özellikle kamera performansında yapay zeka (AI) tabanlı iyileştirmeler sunuyor. Akıllı sahne tanıma, otomatik ayar optimizasyonu ve gerçek zamanlı filtreleme gibi özelliklerle, her türlü ışık koşulunda mükemmel fotoğraflar çekmeyi vadediyor.



Magic 7 Lite ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olmasına rağmen, temel AI özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Her iki model de portre çekimlerinde yapay zeka destekli arka plan bulanıklaştırma (bokeh) ve yüz detaylarını öne çıkaran özellikler sunuyor.



Honor Magic 7 Pro, özellikle düşük ışıkta bile net ve doğal portreler çekebilme yeteneğiyle öne ç��kıyor. Magic 7 Pro, 100x AI zoom özelliğiyle uzak mesafedeki detayları bile net bir şekilde yakalama imkanı sunuyor. Magic 7 serisi, sağlamlık testlerinde de kendini kanıtlıyor.

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