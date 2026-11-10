Yapay zeka dünyasında rekabet her geçen gün kızışırken, karmaşık işleri tek başına yürütebilen yeni nesil sistemler hayatımıza hızla girmeye devam ediyor. Google, 28 Ekim tarihinde ilk kez duyurduğu en üst seviye yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon'u bugün itibarıyla geniş çapta kullanıma açtı. Uzun süreli ve zorlu görevleri kesintisiz yerine getirmek üzere tasarlanan yeni model, özellikle yazılım geliştirme ve güvenlik alanlarında sunduğu yeniliklerle öne çıkıyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKAN PERFORMANS VE SİBER GÜVENLİK YETENEKLERİ

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Gemini 4 Carbon, yapılan birçok farklı testte piyasadaki en güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yeni modelin testlerde üstünlük sağladığı başlıca rakip sistemler şunlar: GPT-6 Astra Claude Opus 5.5 Claude Fable 5.1

Yeni model yalnızca rakiplerini geçmekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin 13 Ekim'de kullanıma sunduğu bir önceki modeli Gemini 4 Argon'a kıyasla da ciddi bir sıçrama vadediyor. Özellikle kodlama, kendi başına karar alıp adım atmayı gerektiren inisiyatif odaklı görevler ve sistemlerdeki güvenlik açıklarının tespiti gibi siber güvenlik çalışmalarında önemli ilerlemeler sunuyor. Üstelik tüm bu gelişmiş özelliklere rağmen Gemini 4 Carbon, Argon modeliyle tamamen aynı maliyetle kullanıcılara sunuluyor.

HANGİ ALANLARDA GÜÇLENDİRİLDİ VE KİMLER ERİŞEBİLECEK?

Şirketin açıklamasına göre Gemini 4 Carbon, kendisine verilen görevleri çok uzun süreler boyunca hatasız bir şekilde sürdürebiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkan geliştirici ekip, modelin kapasitesini artırmak için şu temel alanlara odaklandı:

Kodlama ve full-stack web geliştirme: Bir web sitesinin veya uygulamanın hem arayüzünü hem de arka plan sistemlerini uçtan uca inşa etme süreçleri.

Bir web sitesinin veya uygulamanın hem arayüzünü hem de arka plan sistemlerini uçtan uca inşa etme süreçleri. Ajan ve bilim görevleri: İnsan müdahalesine gerek duymadan kendi başına hedef odaklı çalışan otonom sistemler ve bilimsel araştırmalar.

İnsan müdahalesine gerek duymadan kendi başına hedef odaklı çalışan otonom sistemler ve bilimsel araştırmalar. Çok modlu (multimodal) anlama: Metin, görsel, ses ve video gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyip anlamlandırma yeteneği.

Gelişmiş yetenekleriyle dikkat çeken Gemini 4 Carbon, bugün itibarıyla AI Ultra abonelerinin ve yazılımcıların kendi uygulamalarına entegre edebileceği Gemini API kullanıcılarının erişimine açıldı.

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