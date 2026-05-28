Gerçekten herkes 'vibe code' yapabilir mi? Kod bilmeden kendi uygulamasını yazanlar anlatıyor

Kod bilmeyen bir kullanıcı, gündelik bürokrasi yükünü görünür kılan bir uygulama kurmayı denedi.

EKRANDA İLK KEZ BİR UYGULAMA BELİRDİ

Buna rağmen kısa süre sonra ortada gerçek bir arayüz vardı. "Olay günlüğü" ve "kontrol paneli" gibi bölümler oluşmuştu. Her şey eksiksiz değildi. Sekmeler tam çalışmıyordu, veriler henüz tam kaydedilmiyordu, sistemin birçok eksiği vardı.

Ama en kritik eşik aşılmıştı. Fikir, boş bir hayal olmaktan çıkıp ekranda görünen bir ürüne dönüşmeye başlamıştı.

Yazar bu süreci, parçalarını tam anlamasa da talimatlara uyarak kurulan bir Lego setine benzetti. Her parçanın ne işe yaradığını bilmeden de yapı yavaş yavaş ortaya çıkıyordu.

VİBE CODE'UN CAZİBESİ TAM DA BURADA

Yapay zekayla kod yazdırma fikrini güçlü kılan şey, insanı bir anda yazılım mühendisine dönüştürmesi değil. Daha önce "ben bunu asla yapamam" denilen işleri, denemeye değer hale getirmesi.

WIRED'ın aktardığı örnekler de bunu gösterdi. Farklı kullanıcılar, kendi küçük ihtiyaçları için birbirinden ilginç araçlar geliştirmeye başladı:

Bir oto tamirhanesi yöneticisi, tedarikçi sitelerinden parça bilgisi ve fiyat çeken araç yaptı.

Bir öğretmen, tezi için etkileşimli rehber hazırladı.

Bir hisse senedi yatırımcısı, tarama için tek ekranda çalışan bir arayüz kurdu.

Bir öğretmen, öğrencileri motive etmek için günlük e-posta kelime oyunu geliştirdi.

Başka kullanıcılar da gitar efekti üreten sistemlerden tarot uygulamalarına kadar farklı denemeler yaptı.

Bu tablo, "uygulama geliştirmek" işinin ilk kez daha geniş bir kitleye göz kırptığını gösterdi.