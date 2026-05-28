Ay üssü için planlanan alan yüzlerce kilometrekareyi kapsayacak ve MoonFall insansız hava araçları 2028'e kadar bölgeyi haritalayacak.

Blue Origin'in Blue Moon iniş araçları bu yılın sonuna kadar Astrolab ve Lunar Outpost tarafından geliştirilen ay yüzeyi araçlarını Ay'a taşıyacak.

NASA, 2026'dan itibaren Ay yüzeyine art arda robotik görevler göndermeyi ve 2028'de Artemis 4 ile insanlı inişi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

NASA, Ay'da kalıcı varlık kurma hedefi için yeni sözleşmeler, iniş araçları, keşif görevleri ve robotik sistemlerden oluşan kapsamlı bir plan açıkladı. Ajans, 2026'dan itibaren Ay yüzeyine art arda görevler göndermeyi, 2028'de ise Artemis 4 ile yarım yüzyılı aşan aranın ardından insanlı inişe giden yolu güçlendirmeyi hedefliyor.

Planın merkezinde, Artemis programı öncesinde Ay yüzeyinde veri toplamak ve riskleri azaltmak var. Bu nedenle NASA, insanlı görevlerden önce çok sayıda robotik deneme ve keşif görevi yürütmeyi amaçlıyor.

Futurism'in aktardığına göre NASA, Salı günü düzenlenen etkinlikte Ay üssü altyapısı ve Ay yüzeyi araçlarını kapsayan yüz milyonlarca dolarlık yeni sözleşmeleri duyurdu.

BLUE ORİGİN VE SPACEX KRİTİK TESTLERDE SAHNEYE ÇIKACAK

NASA'nın hedeflerinden biri, bu yılın sonuna kadar Blue Origin'in Blue Moon ay iniş araçlarından ikisini Ay yüzeyine göndermek. Bu araçların, Astrolab ve Lunar Outpost tarafından geliştirilen iki ay yüzeyi aracını taşıması planlanıyor.

Artemis 3 ise ilk planlarda insanlı iniş denemesi olarak düşünülüyordu. Ancak kaynak metne göre bu görev, önümüzdeki yıl Blue Origin'in iniş aracı ile SpaceX'in Starship sisteminin alçak Dünya yörüngesindeki testlerini içerecek.

NASA'nın daha büyük hedefi ise Artemis 4. Bu görev, 2028'de yapılması öngörülen ve ajansın yarım yüzyıldan fazla süredir planladığı ilk insanlı Ay inişi için kritik aşama olarak görülüyor.