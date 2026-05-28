Ay'da yüzlerce kilometrelik alanda çalışma: Kalıcı üs için tarih belirlendi!
NASA, Artemis programı kapsamında Ay’da kalıcı bir üs kurmak için 2026-2028 takvimini netleştirdi. SpaceX ve Blue Origin’in kritik roller üstlendiği dev projede; otonom dronlar, insansız iniş araçları ve robotik keşif sistemleriyle yüzlerce kilometrekarelik bir yaşam alanı planlanıyor.
- NASA, 2026'dan itibaren Ay yüzeyine art arda robotik görevler göndermeyi ve 2028'de Artemis 4 ile insanlı inişi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
- Blue Origin'in Blue Moon iniş araçları bu yılın sonuna kadar Astrolab ve Lunar Outpost tarafından geliştirilen ay yüzeyi araçlarını Ay'a taşıyacak.
- NASA, 2026 sonbaharında başlayacak üç ayrı Ay Üssü görevi kapsamında Blue Moon, Astrobotic'in Griffin iniş aracı ve uluslararası ortaklıklarla bilimsel yükler gönderecek.
- Ay üssü için planlanan alan yüzlerce kilometrekareyi kapsayacak ve MoonFall insansız hava araçları 2028'e kadar bölgeyi haritalayacak.
- Blue Origin'in Blue Moon iniş aracı geçen ay başarısız deneme yaşadığından NASA'nın 2026 hedefi teknik zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.
NASA, Ay'da kalıcı varlık kurma hedefi için yeni sözleşmeler, iniş araçları, keşif görevleri ve robotik sistemlerden oluşan kapsamlı bir plan açıkladı. Ajans, 2026'dan itibaren Ay yüzeyine art arda görevler göndermeyi, 2028'de ise Artemis 4 ile yarım yüzyılı aşan aranın ardından insanlı inişe giden yolu güçlendirmeyi hedefliyor.
AY'A DÖNÜŞ ARTIK TEK GÖREVDEN İBARET DEĞİL
NASA, Ay'a dönüş planını yalnızca astronot göndermek üzerine kurmuyor. Ajansın yeni yol haritasında iniş araçları, gezici robotlar, bilimsel yükler, yüzey araçları ve üs çevresini haritalayacak sistemler birlikte yer alıyor.
Futurism'in aktardığına göre NASA, Salı günü düzenlenen etkinlikte Ay üssü altyapısı ve Ay yüzeyi araçlarını kapsayan yüz milyonlarca dolarlık yeni sözleşmeleri duyurdu.
Planın merkezinde, Artemis programı öncesinde Ay yüzeyinde veri toplamak ve riskleri azaltmak var. Bu nedenle NASA, insanlı görevlerden önce çok sayıda robotik deneme ve keşif görevi yürütmeyi amaçlıyor.
BLUE ORİGİN VE SPACEX KRİTİK TESTLERDE SAHNEYE ÇIKACAK
NASA'nın hedeflerinden biri, bu yılın sonuna kadar Blue Origin'in Blue Moon ay iniş araçlarından ikisini Ay yüzeyine göndermek. Bu araçların, Astrolab ve Lunar Outpost tarafından geliştirilen iki ay yüzeyi aracını taşıması planlanıyor.
Artemis 3 ise ilk planlarda insanlı iniş denemesi olarak düşünülüyordu. Ancak kaynak metne göre bu görev, önümüzdeki yıl Blue Origin'in iniş aracı ile SpaceX'in Starship sisteminin alçak Dünya yörüngesindeki testlerini içerecek.
NASA'nın daha büyük hedefi ise Artemis 4. Bu görev, 2028'de yapılması öngörülen ve ajansın yarım yüzyıldan fazla süredir planladığı ilk insanlı Ay inişi için kritik aşama olarak görülüyor.
İLK AY ÜSSÜ GÖREVLERİ 2026'DA BAŞLAYABİLİR
NASA, "Ay Üssü görevi" olarak tanımlanan üç ayrı planı da duyurdu. İlk görev için hedef, 2026 sonbaharında Blue Moon aracına bilimsel aletler göndermek.
Bunu, Astrobotic'in Griffin iniş aracıyla yapılacak kargo görevi izleyecek. Bu görevde bir gezici araç da dahil olmak üzere 1.100 pounddan fazla yükün Ay'a taşınması planlanıyor.
Üçüncü görev ise "bu yıl için hedeflenen" bir başka uçuş olarak duyuruldu. Bu görevde Avrupa Uzay Ajansı ile Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirilen bilimsel yükler de yer alacak.
AY YÜZEYİNDE KURULACAK ALAN YÜZLERCE KİLOMETREKAREYİ BULABİLİR
NASA'nın Ay üssü planı yalnızca birkaç araçtan oluşan küçük bir iniş noktasıyla sınırlı değil. Ay üssü programı yöneticisi Carlos Garcia-Galan'a göre kurulması hedeflenen alan yüzlerce kilometrekarelik bir bölgeyi kapsayacak.
Bu geniş alanı incelemek için MoonFall adı verilen insansız hava araçları devreye girecek. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı öncülüğünde yürütülen girişim, 2028'e kadar Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına iniş yapmayı hedefliyor.
Yaklaşık iki metre çapında ve dört metre yüksekliğindeki dronlara yüksek çözünürlüklü optik kameralar takılacak. Bu kameralar, mürettebatlı inişlerden önce üssün planlanan arazisini ayrıntılı şekilde görüntüleyecek.
AY'DA ÜS PLANI HEYECAN KADAR RİSK DE TAŞIYOR
NASA'nın açıkladığı takvim iddialı olsa da planın önünde zorlu teknik sınavlar bulunuyor. Blue Origin'in Blue Moon iniş aracı, kaynak metne göre geçen ayki başarısız denemenin ardından henüz Dünya yörüngesine başarılı şekilde yük yerleştiremedi.
Ay'a ulaşmak, yumuşak iniş yapmak ve robotik araçları yüzeye bırakmak ise çok daha karmaşık bir süreç olacak. Bu nedenle NASA'nın 2026 sonuna kadar birden fazla Ay görevini başarıyla başlatma hedefi, yakın dönemde önemli bir gerçeklik testiyle karşı karşıya kalabilir.
Ajansın açıklamasında, bu görevlerin Artemis mürettebatlı yüzey faaliyetlerinden önce operasyonel veri üretmek ve riski azaltmak için tasarlandığı belirtildi.
"BU ARTIK TARİH KİTAPLARINDA OKUNACAK BİR ŞEY DEĞİL"
NASA yöneticisi Jared Isaacman, Artemis programıyla ilgili notunda ABD'nin Ay'dan "bir daha asla vazgeçmeyeceğini" söyledi.
Isaacman, John F. Kennedy'nin 1962'deki ünlü Ay konuşmasına da gönderme yaparak, "Ay'a geri dönüyoruz, üssü kuruyoruz ve diğer şeyleri yapıyoruz" ifadesini kullandı. Mesajında, bunun artık yalnızca tarih kitaplarında okunacak bir hedef olmadığını, yeni bir tarih yazıldığını vurguladı.
ÇİN YARIŞI NASA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR
NASA'nın Ay planları yalnızca bilimsel keşif açısından değil, uzay yarışının yeni aşaması açısından da dikkat çekiyor. Takvimde yaşanabilecek gecikmeler, ABD'nin bu on yılın sonunda geride kalabileceği endişesini artırıyor.
Open University'den Ay bilimcisi Simeon Barber, BBC'ye yaptığı değerlendirmede Çin'in Ay'a ilk ulaşmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.
Bu nedenle NASA'nın yeni planı, yalnızca Ay'da üs kurma hedefi değil, aynı zamanda büyük güçler arasındaki uzay yarışında hız kazanma hamlesi olarak da öne çıkıyor.