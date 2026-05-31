Google'ın 7/24 çalışan asistanı Gemini Spark kullanıma açıldı: İlk testler ne gösteriyor?
Yeni yapay zeka ajanı Gemini Spark, bilgisayarınız kapalıyken bile bulut altyapısı üzerinden görevlerinizi yerine getiriyor. Henüz yalnızca ABD’de kullanıma sunulan araç hakkında ilk deneyimler paylaşılmaya başlandı. Bilgisayarınız kapalıyken de çalışmaya devam eden yapay zeka ajanı Gmail, Takvim ve Drive gibi servislerle derin entegrasyon kurarak rezervasyon yapmaktan içerik özetlemeye kadar pek çok işlemi bağımsız şekilde üstleniyor.
- Google'ın yapay zeka asistanı Gemini Spark, I/O 2026 etkinliğinde tanıtılmasının ardından ABD'de aylık 100 dolar ödeyenlere sunuldu ancak Türkiye'de henüz erişime açılmadı.
- Gemini Spark, bilgisayar kapalıyken bile Google'ın bulut altyapısında çalışarak Gmail, Takvim, Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi ürünlerle entegre şekilde görev üstlenebiliyor.
- Sistem görev, zamanlama ve beceri olmak üzere üç temel bileşenden oluşuyor ve aynı anda en fazla 15 görev çalıştırabiliyor.
- Canva, OpenTable ve Instacart ile entegrasyon başladı, Adobe, Uber, Spotify ve Booking.com ise yakında eklenecek ortaklar arasında yer alıyor.
- Techcrunch'ın testlerine göre Spark tekrarlayan görevlerde başarılı sonuçlar üretiyor ancak Google Keep entegrasyonu yok ve bazı bağlantılar çalışmıyor.
Bilgisayarınız kapalıyken bile arka planda çalışmaya devam eden yapay zeka asistanı Gemini Spark, Google'ın I/O 2026 etkinliğinde tanıtılmasının hemen ardından ABD'de kullanıma açıldı. Ancak şimdilik yalnızca aylık 100 dolar ödeyenlere sunulan araç, Türkiye'de henüz erişime açık değil.
BİLGİSAYARINIZI KAPATIN, SPARK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Gemini Spark, Google'ın bulut altyapısında çalışan ve kullanıcı adına görev üstlenen bir yapay zeka ajanı. Cihazınız kapalı olsa bile arka planda iş yapabiliyor. Google CEO'su Sundar Pichai bunu I/O sahnesinden bizzat duyurdu: "Artık dizüstü bilgisayarınızı kapatabilirsiniz."
Spark, Gmail, Google Takvim, Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi Google ürünleriyle doğrudan entegre çalışıyor. Bir uçuş rezervasyonu yapmaktan gelen kutunuzu düzenlemeye, fiyat takibinden haftalık haber özetlerine kadar pek çok görevi bağımsız üstlenebiliyor.
Sistemin üç temel bileşeni var:
- Görev (Task): Tamamlanmasını istediğiniz iş veya proje.
- Zamanlama (Schedule): Görevin ne zaman ya da hangi koşulda devreye gireceği. Örneğin "Her sabah saat 08.00'de yapay zeka haberlerini özetle."
- Beceri (Skill): Spark'a belirli bir görevi nasıl yapacağını öğreten yeniden kullanılabilir talimatlar.
GOOGLE EKOSİSTEMİYLE DERİN ENTEGRASYON
Spark, standart yapay zeka asistanlarından farklı olarak Google ürünlerine doğrudan bağlanıyor. Takvimden müsait saatleri okuyup toplantı ayarlayabiliyor, Gmail'deki verileri kullanarak iş geliştirme listesi çıkarabiliyor, Drive'daki dosyaları arayıp düzenleyebiliyor.
Canva, OpenTable ve Instacart ile de entegrasyon başladı. Adobe, Uber, Spotify ve Booking.com ise yakında eklenecek ortaklar arasında yer alıyor.
GERÇEK HAYATTA NASIL ÇALIŞIYOR? İLK TESTLERDEN İZLENİMLER
Techcrunch'ın deneyimine göre Spark, özellikle tekrarlayan ve zaman alan görevlerde kendini kanıtlıyor.
Haber özetleri, haftalık etkinlik listeleri ve fiyat takibi gibi işler düzgün sonuçlar üretiyor. Bir test kapsamında yazarın gelen kutusundaki bültenleri tarayan Spark, her hafta kaçırılmaması gereken içerikleri özetleyerek sundu.
Mağaza kuponlarını karşılaştırdığında indirim fırsatlarını başarıyla tespit etti. Günübirlik gezi için hava durumunu kontrol edip eşya listesi hazırladı; hangi aktivitelerin köpeklere açık olduğunu bile hatırlattı.
Yine de bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Google'ın kendi not alma uygulaması Keep ile entegrasyon henüz yok; Spark bunun yerine Google Docs veya e-posta öneriyor. Üretilen bağlantıların zaman zaman çalışmadığı, bazı görevlerde verilen talimatların tam olarak yerine getirilmediği de gözlemlendi.
iPhone kullanıcıları için ayrı bir sınırlama mevcut: Spark, Gemini uygulaması içinde ayrı bir sekme olarak konumlandırıldığından doğrudan telefon kısayoluyla açılamıyor.
KİMLER KULLANABİLİR, FİYAT NE?
Gemini Spark şu an yalnızca ABD'de ve Google AI Ultra abonelerine açık. Aylık 100 dolarlık bu planda 20 TB bulut depolama ve Google'ın ajan geliştirme platformu Antigravity'ye erişim de dahil.
Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı henüz açıklanmadı. Google'ın ilerleyen haftalarda yeni entegrasyonlar ekleyeceği ve Spark'a metin mesajı atma ile tarayıcı kontrolü gibi yetenekler kazandırmayı planladığı biliniyor.