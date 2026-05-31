Google'ın 7/24 çalışan asistanı Gemini Spark kullanıma açıldı: İlk testler ne gösteriyor?

Bilgisayarınız kapalıyken bile arka planda çalışmaya devam eden yapay zeka asistanı Gemini Spark, Google'ın I/O 2026 etkinliğinde tanıtılmasının hemen ardından ABD'de kullanıma açıldı. Ancak şimdilik yalnızca aylık 100 dolar ödeyenlere sunulan araç, Türkiye'de henüz erişime açık değil.

Sistemin üç temel bileşeni var:

Spark, Gmail, Google Takvim, Drive, Docs, Sheets ve Slides gibi Google ürünleriyle doğrudan entegre çalışıyor. Bir uçuş rezervasyonu yapmaktan gelen kutunuzu düzenlemeye, fiyat takibinden haftalık haber özetlerine kadar pek çok görevi bağımsız üstlenebiliyor.

Gemini Spark, Google'ın bulut altyapısında çalışan ve kullanıcı adına görev üstlenen bir yapay zeka ajanı. Cihazınız kapalı olsa bile arka planda iş yapabiliyor. Google CEO'su Sundar Pichai bunu I/O sahnesinden bizzat duyurdu: " Artık dizüstü bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. "

GERÇEK HAYATTA NASIL ÇALIŞIYOR? İLK TESTLERDEN İZLENİMLER

Techcrunch'ın deneyimine göre Spark, özellikle tekrarlayan ve zaman alan görevlerde kendini kanıtlıyor.

Haber özetleri, haftalık etkinlik listeleri ve fiyat takibi gibi işler düzgün sonuçlar üretiyor. Bir test kapsamında yazarın gelen kutusundaki bültenleri tarayan Spark, her hafta kaçırılmaması gereken içerikleri özetleyerek sundu.

Mağaza kuponlarını karşılaştırdığında indirim fırsatlarını başarıyla tespit etti. Günübirlik gezi için hava durumunu kontrol edip eşya listesi hazırladı; hangi aktivitelerin köpeklere açık olduğunu bile hatırlattı.

Yine de bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Google'ın kendi not alma uygulaması Keep ile entegrasyon henüz yok; Spark bunun yerine Google Docs veya e-posta öneriyor. Üretilen bağlantıların zaman zaman çalışmadığı, bazı görevlerde verilen talimatların tam olarak yerine getirilmediği de gözlemlendi.

iPhone kullanıcıları için ayrı bir sınırlama mevcut: Spark, Gemini uygulaması içinde ayrı bir sekme olarak konumlandırıldığından doğrudan telefon kısayoluyla açılamıyor.