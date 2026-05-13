FTTH Council raporu tescilledi: Türkiye fiber erişim artışında Avrupa devlerini geride bıraktı
Türk Telekom, 550 bin kilometreyi aşan altyapısıyla ülkedeki fiber ağın yaklaşık yüzde 80'ini taşıyarak Türkiye'yi küresel arenada devler ligine soktu. FTTH Council Europe tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye, fiberleşme hızında Avrupa'nın zirvesine oynuyor.
Eylül 2024-Eylül 2025 dönemini kapsayan FTTH/B Market Panorama raporu, Türkiye'nin dijital altyapıdaki küresel yükselişini tescilledi. Rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın ardından eve ve binaya kadar fiber (FTTH/B) hane erişimi artışında ikinci sıraya yerleşti.
Ayrıca fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa'nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Veriler, Türkiye'nin Avrupa'daki bu dev sıçramasına en yüksek katkıyı sunan operatörün Türk Telekom olduğunu ortaya koyuyor.
2030 HEDEFLERİ GERİDE BIRAKILDI
Türk Telekom'un fiber gücü sadece sabit hatlarda değil, yeni nesil mobil iletişimde de küresel standartları aşıyor. 5G teknolojisi için kritik önem taşıyan LTE mobil baz istasyonlarındaki fiberleşme oranı yüzde 62'ye çıkarılarak, dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen seviyenin şimdiden üzerine çıkıldı. Bu hamle, Türkiye'nin her köşesinde kesintisiz 5G deneyimi sunmak için güçlü bir altyapı oluşturuyor.
İNSAN ODAKLI YATIRIM
"Sadece merkeze değil herkese" hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, faaliyetleriyle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadıklarını, aynı zamanda 5G dünyası ve yapay zeka ekosistemini destekleyecek güçlü bir dijital omurga kurduklarını ifade etti.
Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak 'insan' odaklı yatırımlarımız ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz
Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasının yapay zeka ekosistemini, tüm ileri teknolojileri ve milli teknoloji üretme vizyonumuzu destekleyecek güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece 'merkeze değil herkese' hizmet anlayışımızla bu dijital omurgayı Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarına kadar taşıyoruz.
Türkiye, sayısal artışta eve, binaya kadar fiberde Avrupa ikincisi olurken, bu artışa en yüksek katkıyı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyonun somut bir göstergesi olan FTTH Council'in raporu Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde oyun kurucu bir güç olduğunu da kanıtlıyor. Türk Telekom olarak liderlik ettiğimiz bu yolculukta ülkemizi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
KAPSAMA ORANI YÜZDE 99 OLDU
Türk Telekom, yatırımlarını nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelere de taşıyor. SEGE-2022 (Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması) raporuna göre sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş olarak tanımlanan 343 ilçede, 2020 yılında 671 bin olan fiber hane kapsaması 2025 itibarıyla 1.2 milyon haneye yükseltildi. Aynı bölgelerde son beş yılda 6.6 bin yeni baz istasyonu devreye alınarak mobil nüfus kapsama oranı yüzde 76'dan yüzde 99'a çıkarıldı. Türk Telekom liderliğinde yürütülen bu altyapı çalışmaları, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde bir oyun kurucu olduğunu kanıtlarken, ülkeyi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefine emin adımlarla taşıyor.
.
