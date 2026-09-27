7 bin 500 kullanıcıya ulaştı! Milli yapay zeka EVREN büyüyor: Nedir, nasıl kullanılır?
Türkiye’nin yapay zeka alanındaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Hassas verilerin Türkiye’deki yüksek performanslı GPU altyapısında işlenmesini sağlayan platform, savunma sanayisinden akademiye kadar geniş bir kesime yapay zeka geliştirme imkanı sunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı.
GENİŞ BİR KULLANICI KİTLESİNE HİTAP EDİYOR
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden EVREN, veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyor.
HASSAS VERİLER TÜRKİYE'DE İŞLENİYOR
Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri, Türkiye'de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
EVREN'e e-devlet kimlik doğrulamasıyla erişilebiliyor.
KATKI SAĞLAYAN KULLANICI KREDİ KAZANIYOR
EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.
Kazanılan krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, aynı zamanda EVREN ekosistemine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması amaçlanıyor.
11 AÇIK AĞIRLIKLI BÜYÜK DİL MODELİ ERİŞİME SUNULDU
EVREN, nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi bilgisayarlı görü çalışmalarında uçtan uca veri etiketleme ve model eğitimi imkanı da sunuyor.
Platformda ayrıca 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı devreye alındı. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde mevcut uygulamalar EVREN altyapısına bağlanabiliyor.
API KULLANIMI 1 KASIM'A KADAR ÜCRETSİZ
Altyapının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları, kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız şekilde sunulacak.
KISA SÜREDE 7 BİN 500 AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI
EVREN, kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. Platformun, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin gelişmesine ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.
YERLİ YAPAY ZEKA MODELLERİYLE GELİŞTİRİLECEK
Platformun gelecek dönemde yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE MERKEZLİ ORTAK YAPAY ZEKA ALTYAPISI
EVREN ile savunma sanayisi, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler için Türkiye merkezli ortak bir yapay zeka geliştirme altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.