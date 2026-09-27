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7 bin 500 kullanıcıya ulaştı! Milli yapay zeka EVREN büyüyor: Nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Hassas verilerin Türkiye’deki yüksek performanslı GPU altyapısında işlenmesini sağlayan platform, savunma sanayisinden akademiye kadar geniş bir kesime yapay zeka geliştirme imkanı sunuyor.

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7 bin 500 kullanıcıya ulaştı! Milli yapay zeka EVREN büyüyor: Nedir, nasıl kullanılır?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı.

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. (Foto: AA)Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. (Foto: AA)

GENİŞ BİR KULLANICI KİTLESİNE HİTAP EDİYOR

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden EVREN, veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyor.

EVREN, veri ve yapay zeka modellerini tek platformda buluşturuyor. (Foto: AA)EVREN, veri ve yapay zeka modellerini tek platformda buluşturuyor. (Foto: AA)

HASSAS VERİLER TÜRKİYE'DE İŞLENİYOR

Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri, Türkiye'de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EVREN'e e-devlet kimlik doğrulamasıyla erişilebiliyor.

Hassas veriler Türkiye’deki GPU altyapısında işleniyor. (Foto: AA)Hassas veriler Türkiye’deki GPU altyapısında işleniyor. (Foto: AA)

KATKI SAĞLAYAN KULLANICI KREDİ KAZANIYOR

EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.

Kazanılan krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, aynı zamanda EVREN ekosistemine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması amaçlanıyor.

Kullanıcılar katkıları karşılığında kredi kazanabiliyor. (Foto: AA)Kullanıcılar katkıları karşılığında kredi kazanabiliyor. (Foto: AA)

11 AÇIK AĞIRLIKLI BÜYÜK DİL MODELİ ERİŞİME SUNULDU

EVREN, nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi bilgisayarlı görü çalışmalarında uçtan uca veri etiketleme ve model eğitimi imkanı da sunuyor.

Platformda ayrıca 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı devreye alındı. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde mevcut uygulamalar EVREN altyapısına bağlanabiliyor.

Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (Foto: AA)Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (Foto: AA)

API KULLANIMI 1 KASIM'A KADAR ÜCRETSİZ

Altyapının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları, kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız şekilde sunulacak.

EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. (Foto: AA)EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. (Foto: AA)

KISA SÜREDE 7 BİN 500 AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

EVREN, kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. Platformun, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin gelişmesine ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

YERLİ YAPAY ZEKA MODELLERİYLE GELİŞTİRİLECEK

Platformun gelecek dönemde yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka verileri Türkiye’deki altyapıda güvenli şekilde işleniyor. (Foto: AA)Yapay zeka verileri Türkiye’deki altyapıda güvenli şekilde işleniyor. (Foto: AA)

TÜRKİYE MERKEZLİ ORTAK YAPAY ZEKA ALTYAPISI

EVREN ile savunma sanayisi, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler için Türkiye merkezli ortak bir yapay zeka geliştirme altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

01
EVREN nedir?
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformudur.
02
EVREN hangi amaçla geliştirildi?
Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla geliştirildi.
03
Veriler nerede işleniyor?
Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor.
04
Kullanıcılar EVREN'de nasıl kredi kazanıyor?
Veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.
05
Platformda kaç büyük dil modeli bulunuyor?
EVREN'de 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan bir çıkarım katmanı bulunuyor.
06
EVREN kaç aktif kullanıcıya ulaştı?
Platform kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı.
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