Hassas veriler Türkiye’deki GPU altyapısında işleniyor. (Foto: AA) KATKI SAĞLAYAN KULLANICI KREDİ KAZANIYOR EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor. Kazanılan krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, aynı zamanda EVREN ekosistemine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması amaçlanıyor.

Kullanıcılar katkıları karşılığında kredi kazanabiliyor. (Foto: AA) 11 AÇIK AĞIRLIKLI BÜYÜK DİL MODELİ ERİŞİME SUNULDU EVREN, nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi bilgisayarlı görü çalışmalarında uçtan uca veri etiketleme ve model eğitimi imkanı da sunuyor. Platformda ayrıca 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı devreye alındı. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde mevcut uygulamalar EVREN altyapısına bağlanabiliyor.

Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (Foto: AA) API KULLANIMI 1 KASIM'A KADAR ÜCRETSİZ Altyapının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları, kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız şekilde sunulacak.

EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. (Foto: AA) KISA SÜREDE 7 BİN 500 AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI EVREN, kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. Platformun, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin gelişmesine ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. YERLİ YAPAY ZEKA MODELLERİYLE GELİŞTİRİLECEK Platformun gelecek dönemde yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.