Türk telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yayın haklarına ilişkin önemli bir anlaşmaya imza attı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle kamuoyuna duyurulan bu iş birliği, Türk futbolunun alt liglerini çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

DÖNÜŞÜMDE TÜRK TELEKOM İZLERİ

İmzalanan anlaşma yalnızca 2. ve 3. Lig maçlarını değil, çok daha fazlasını kapsıyor. Kadın A Millî Takımı ve Ümit Millî Takımı müsabakaları da gelecek sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarında yer alacak. Anlaşma, bu sezonki Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla hemen hayata geçiyor. Maçlar hem Tivibu Spor kanalları hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden izlenebilecek; bunun yanı sıra Türk Telekom'un sosyal medya platformu YAAY da yayın ortakları arasında yer alacak.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk Telekom'un halihazırda Süper Lig'in teknoloji sponsoru konumunda olduğunu hatırlatarak, bu iş birliğinin mevcut ortaklığı daha da ileri bir noktaya taşıdığını vurguladı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de spora yönelik katkıların uzun bir geçmişe dayandığını dile getirdi.

Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşmasından akıllı stadyum projelerine, 2018'de dünyayla eş zamanlı devreye alınan VAR sisteminin kurulumundan Trendyol Süper Lig'e kazandırılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne kadar pek çok önemli adımı birlikte attıklarını belirtti. Engelsiz Tribün uygulaması ve 5G teknolojisiyle geliştirilen çözümlerle sporda erişilebilirliği de güçlendirdiklerini ifade eden Şahin, "Türk Telekom demek, Türkiye demek" anlayışıyla sporun birleştirici gücünü ülkenin her köşesine taşıdıklarını söyledi.