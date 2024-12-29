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Ekranda güvenilir kişilerin sahte görüntüsüne dikkat!

Toplumda konusunda yüksek itibar gören kişilerin sahte görüntülerini üreten siber saldırganlar yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapıyor. 2025 yılında yapay zeka teknolojisi kullanan saldırıların sayısı artması bekleniyor.

Timur Sırt Timur Sırt
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Ekranda güvenilir kişilerin sahte görüntüsüne dikkat!

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    2025 yılı için siber güvenlik trendlerini öngörmek, mevcut teknoloji gelişmelerine ve tehdit dinamiklerine dayalı olarak yapılabilir. Yapay Zeka destekli saldırılar arttıkça yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin sayısı da artması muhtemel. Özellikle tehdit tespiti konusunda yapay zeka kullanımı büyük artış olacak. Yapay zeka, bilinmeyen tehditleri ve anormal davranışları hızla tespit etmek için kullanılacak. Önleyici analitik hazırlıkları öne çıkacak. Böylece saldırı olasılıklarını tahmin ederek güvenlik sistemlerini proaktif hale getirmek mümkün olacak.

    SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI
    Sahte görüntüler oluşturmak için kullanılan Deepfake teknolojileri, dolandırıcılık ve kurumsal itibarı zedelemek için kullanılabilir. Sosyal mühendislik saldırılarında bu tür araçlar önemli rol oynayabileceği görülüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yeni veri gizliliği yasaları çıkabilir (örneğin, GDPR'ın benzerleri). Şirketler, bu düzenlemelere uyum sağlamak için güvenlik politikalarını güncellemek zorunda kalacak. İşletmeler, artan siber saldırı maliyetlerine karşı siber sigortaya daha fazla yatırım yapacak. Sigorta sağlayıcıları, güvenlik protokollerini ve uyumluluğu değerlendirmeye daha çok önem verecek.

    KUANTUM ŞİFRELEME VE GÜVEN
    Kuantum bilgisayarların yaygınlaşması, geleneksel şifreleme yöntemlerini geçersiz hale getirebiliyor. Buna karşılık, kuantum şifreleme teknikleri geliştirilecek. Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerinin devamıyla birlikte, kullanıcıların kimlik doğrulaması ve erişim kontrollerine daha fazla yatırım yapılacak. IoT (Nesnelerin İnterneti): Akıllı ev cihazları, endüstriyel sistemler ve sağlık cihazları gibi IoT cihazları, daha fazla hedef haline gelebilir. Enerji, su ve ulaşım sistemlerine yönelik saldırılar artabilir. Bulut tabanlı sistemlere olan bağımlılık arttıkça, çoklu bulut güvenliği ve konteyner tabanlı uygulamalara yönelik çözümler geliştirilecek. Blockchain ve Web3 teknolojilerine yönelik saldırılar artabilir. Kripto cüzdanları, akıllı sözleşmeler ve DAO'lar (Decentralized Autonomous Organization) gibi alanlarda güvenlik açıkları hedef alınabilir.

    İNSAN BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SİBER GÜVENLİK
    İşletmeler, yalnızca saldırıları önlemeye değil, aynı zamanda saldırılardan hızlı bir şekilde toparlanmaya odaklanacak. Buna yönelik iş sürekliliği planları ve otomasyon çözümleri öne çıkacak. İnsan müdahalesini en aza indiren, kendi kendine öğrenen ve tehditlere otomatik olarak yanıt veren otonom güvenlik çözümleri yaygınlaşacak. Daha hızlı ve daha geniş kapsama alanı sunan bu ağlar, yeni güvenlik açıklarını beraberinde getirebilir. Özellikle yüksek hızlı veri akışını hedefleyen saldırılar artabilir.

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