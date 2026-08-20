Artık makinelerden kaçmanın imkanı yok! Bu yeni robot Usain Bolt'tan daha hızlı koşabiliyor
Yere yakın adımları ve iki metrelik sıçrama yeteneğiyle bilim kurgu sahnelerini aratmayan yeni insansı robot, atletizm dünyasının kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. İşte efsanevi rekoru kağıt üzerinde tarihe gömen "Superman"in hikayesi.
Çinli robotik şirketi Unitree, insan hızını geride bıraktığını öne sürdüğü yeni insansı robotunu tanıttı.
"Superman" adı verilen robotun saniyede 12,66 metre hıza çıktığı ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe sıçrayabildiği belirtiliyor.
Şirketin verdiği rakam doğruysa robot, Usain Bolt'un yarış sırasında ulaştığı en yüksek hızın üzerine çıkıyor.İnsanlığın sınırlarını aşan robot: Unitree "Superman" hem atlamada hem koşuda rekor kırdı
3 AYDA GELİŞTİRİLDİ, SINIRLARI ZORLADI
Futurism'in haberine göre Unitree, yeni robotun atletik yeteneklerini yaklaşık 30 saniyelik bir videoyla gösterdi. Görüntülerde robotun koştuğu ve yaklaşık 2 metre havaya sıçradığı görülüyor.
Bu değer, Guinness Dünya Rekorları'nda yer alan 1,7 metrelik ayakta sıçrama rekorunun da üzerinde.
Unitree, robotun geliştirilme sürecinin henüz üç ayı biraz geçtiğini açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda performansın daha da artırılabileceğini savunuyor.
USAIN BOLT'UN HIZINI KAĞIT ÜZERİNDE GEÇTİ
Robotun en dikkat çekici özelliği ise koşu hızı oldu. Unitree'nin paylaştığı verilere göre "Superman" saniyede 12,66 metre hıza çıkabiliyor.
Karşılaştırma şöyle:
Usain Bolt, 2009 yılında kırdığı 100 metre dünya rekoru sırasında yaklaşık saniyede 12,2 metre en yüksek hıza ulaşmıştı.
Ancak robotun koşu biçimi insan hareketlerinden oldukça farklı. Hızlı ve yere yakın adımlarla ilerleyen makinenin alışılmadık hareketleri, tanıtım videosunun en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.
GÖZLER ŞANGHAY'DAKİ ROBOT OYUNLARINDA
Yeni robotun tanıtımı, Şanghay'da düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın hemen öncesine denk geldi. Organizasyonun 22 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.
Unitree geçen yılki ilk Robot Oyunları'nda önemli bir başarı elde etmişti. Şirketin robotları;
- 100 metre,
- 400 metre,
- 1.500 metre,
- 4x100 metre bayrak yarışında
altın madalya kazanmıştı.
"Superman" robotunun yeni bir ticari ürün ailesinin başlangıcı mı olduğu, yoksa özellikle yarışmalar için mi geliştirildiği ise henüz net değil.
GÖSTERİLER ETKİLEYİCİ, ASIL SINAV TİCARİ BAŞARI
Unitree son dönemde robotlarını dövüş sanatları ve akrobatik hareketler yaparken gösteren videolarla sık sık gündeme geliyor. Şirketin makineleri, insanlarla birlikte gerçekleştirilen televizyon performanslarında da gelişmiş hareket kabiliyetlerini sergiledi.
Ancak teknik gösteriler ile ticari başarı arasında hala önemli bir mesafe bulunuyor. Unitree'nin borsaya açılma süreci de bu nedenle yakından takip ediliyor.
Şirket, geçen hafta gerçekleşen halka arzda 900 milyon doların üzerinde kaynak topladı ve Şanghay Borsası'nda işlem görmeye hazırlanıyor.
Yatırım dünyasında ise temkinli bir yaklaşım var. Shanghai Zhuozhu Investment Management ortağı Wang Zhuo, Unitree'nin gelirlerinin önemli bölümünün araştırma ve gösteri amaçlı satışlardan geldiğini, robotların geniş çaplı günlük kullanımının ise henüz uzak olduğunu belirtiyor.