Artık makinelerden kaçmanın imkanı yok! Bu yeni robot Usain Bolt'tan daha hızlı koşabiliyor

GÖSTERİLER ETKİLEYİCİ, ASIL SINAV TİCARİ BAŞARI

Unitree son dönemde robotlarını dövüş sanatları ve akrobatik hareketler yaparken gösteren videolarla sık sık gündeme geliyor. Şirketin makineleri, insanlarla birlikte gerçekleştirilen televizyon performanslarında da gelişmiş hareket kabiliyetlerini sergiledi.

Ancak teknik gösteriler ile ticari başarı arasında hala önemli bir mesafe bulunuyor. Unitree'nin borsaya açılma süreci de bu nedenle yakından takip ediliyor.

Şirket, geçen hafta gerçekleşen halka arzda 900 milyon doların üzerinde kaynak topladı ve Şanghay Borsası'nda işlem görmeye hazırlanıyor.

Yatırım dünyasında ise temkinli bir yaklaşım var. Shanghai Zhuozhu Investment Management ortağı Wang Zhuo, Unitree'nin gelirlerinin önemli bölümünün araştırma ve gösteri amaçlı satışlardan geldiğini, robotların geniş çaplı günlük kullanımının ise henüz uzak olduğunu belirtiyor.