Kaspersky tarafından yürütülen son araştırma, çocukların çevrimiçi davranışlarında dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor. Sosyal medya, dijital içerik platformları, spor ve oyun dünyasına ek olarak yapay zeka araçlarına duyulan ilginin artması; ebeveynlerin, çocuklarının dijital dünyadaki arama alışkanlıklarını, kullandıkları platformları ve ilgi alanlarını şekillendiren güncel trendleri anlamasının kritik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ocak ve Şubat 2026 verilerini kapsayan Kaspersky Safe Kids raporu hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde çocukların yapay zeka araçlarına duyduğu merakı gösteriyor. Google aramalarının yaklaşık dörtte birini yapay zeka odaklı uygulama ve hizmetlerin oluşturması, bu platformlarla etkileşimin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

ChatGPT, Gemini, Character. AI, Microsoft Copilot, Grok ve DeepSeek gibi araçlar öne çıkarken; bu veriler yapay zekanın çocukların günlük dijital deneyimlerine giderek daha fazla entegre olduğunu açıkça gösteriyor. İ

Yİ REHBER OLUNMALI

Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer veriyor: "Çocuğunuz büyük ihtimalle yapay zeka araçlarını halihazırda kullanıyor ve hatta bu teknolojilere sizden daha hakim olabilir. Bu noktada erişimi tamamen kısıtlamak yerine en etkili yaklaşım; bu araçları birlikte keşfetmek, kullanım sınırlarını belirlemek ve çocukların yapay zekanın hangi konularda güvenilir olup hangilerinde olamayacağını anlamalarına yardımcı olmaktır. Kaspersky Safe Kids, yalnızca kaba ve doğrudan yasaklara başvurmadan, ebeveynlerin çocuklarının dijital yolculuğuna rehberlik etmelerine ve onları izlemelerine olanak tanıyor."