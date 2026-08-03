3 Ağustos WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeme sorununun kaynağı açıklandı

3 Ağustos akşam saatlerinde WhatsApp'ta mesaj gönderme, oturum açma ve bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, uygulamada genel bir kesinti olup olmadığını araştırmaya başladı. Mevcut verilere göre dünya çapında doğrulanmış, uzun süreli ve büyük ölçekli bir WhatsApp çökmesi bulunmuyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise geçici erişim problemleri bildiriliyor.