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3 Ağustos WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeme sorununun kaynağı açıklandı

3 Ağustos 2026 akşam saatlerinde WhatsApp'ta yaşanan mesaj gönderim ve bağlantı aksaklıkları kullanıcıları harekete geçirdi. Veriler küresel bir çökme olmadığını gösterirken, yaşanan problemin bölgesel yoğunluk ve WhatsApp Web senkronizasyonundan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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3 Ağustos WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeme sorununun kaynağı açıklandı

3 Ağustos akşam saatlerinde WhatsApp'ta mesaj gönderme, oturum açma ve bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, uygulamada genel bir kesinti olup olmadığını araştırmaya başladı. Mevcut verilere göre dünya çapında doğrulanmış, uzun süreli ve büyük ölçekli bir WhatsApp çökmesi bulunmuyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise geçici erişim problemleri bildiriliyor.

3 Ağustos WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeme sorununun kaynağı açıklandı-2

KESİNTİ VERİLERİ KÜRESEL ARIZAYA İŞARET ETMİYOR

Bazı kullanıcıların yaşadığı problemlerin bölgesel bağlantı yoğunluğu, internet servis sağlayıcısı kaynaklı aksaklıklar veya kısa süreli sunucu gecikmeleriyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

WHATSAPP WEB KULLANICILARI GİRİŞTE ZORLANDI

Sorun bildirimlerinin önemli bir bölümü WhatsApp Web üzerinden geldi. Kullanıcılar özellikle şu problemleri yaşadığını aktardı:

Bildirilen sorunlar
  • QR kodla giriş ekranının geç açılması
  • Telefon ve bilgisayar arasındaki senkronizasyonun gecikmesi
  • Mesajların geç yüklenmesi
  • Bağlantının kısa süreli kopması
  • Oturumun açılmaması veya yenilenmemesi

Buna rağmen WhatsApp Web'in dünya genelinde tamamen devre dışı kaldığını gösteren doğrulanmış bir kesinti kaydı bulunmuyor.

3 Ağustos WhatsApp çöktü mü? Mesaj gitmeme sorununun kaynağı açıklandı-3

SORUN BAZI BÖLGELERLE SINIRLI KALDI

3 Ağustos itibarıyla bildirimler, kesintinin tüm kullanıcıları aynı anda etkileyen genel bir arıza olmadığını ortaya koyuyor. Uygulamaya sorunsuz erişebilen kullanıcılar bulunurken, bazı bölgelerde mesaj gönderiminde gecikme ve bağlantı problemleri yaşandığı belirtiliyor.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar internet bağlantısını kontrol ederek, uygulamayı güncelleyerek veya WhatsApp Web oturumunu yeniden açarak bağlantıyı tekrar deneyebilir.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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