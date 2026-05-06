Türkiye’de kurumsal dijitalleşmenin nabzını tutan ʺKurumsal Bulut Araştırması 2026ʺ sonuçlarına göre, 200 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin bulut teknolojilerini kullanım oranı son bir yılda 14 puan artarak %63’e yükseldi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Araştırmaya göre kurumların yaklaşık yüzde 36'sı hibrit bulut modelini benimsemiş durumda. Bu model, şirketlere regülasyon uyumunu korurken mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon imkânı tanıyor.Tek bir sağlayıcıya ya da tek bir modele bağlı kalmak yerine, yükü akıllıca dağıtan bu yapı; hem maliyet kontrolü hem de operasyonel esneklik açısından giderek vazgeçilmez bir tercih haline geliyor. Veri egemenliği kaygısı da bu tercihi pekiştiriyor: 500'ün üzerinde çalışanı olan şirketlerin yüzde 61'i verinin Türkiye sınırları içinde kalmasını kritik ve zorunlu buluyor.Buluta alışan şirketlerin bir diğer vazgeçilmez alışkanlığı, teknolojiyi satın almanın ötesinde operasyonel sorumluluğu da dışarıya taşımak. İşletmelerin yüzde 41'i önümüzdeki 18 ay içinde yönetilen hizmetlere yatırım yapmayı planlıyor; bu oran geçen yıl yüzde 37'ydi. Yönetilen güvenlik hizmetleri her iki yılda da bu kategorinin zirvesinde yer alıyor. vMind CEO'su Volkan Duman bu eğilimi şöyle tanımlıyor:"İşletmeler artık yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda operasyonel risk transferi satın almak istiyor."