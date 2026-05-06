Türkiye'de 200 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin yüzde 63'ü artık en az bir bulut çözümüyle çalışıyor. vMind'ın M2S Araştırma ile yürüttüğü "Türkiye Kurumsal Bulut Araştırması 2026", bu oranın yalnızca bir yılda 14 puan birden yükselerek yüzde 49'dan yüzde 63'e çıktığını ortaya koyuyor. Ancak asıl dikkat çekici bulgu, kullanım oranının kendisi değil; bu dönüşümün şirketlerin gündelik çalışma biçiminde yarattığı kalıcı değişiklikler.
Araştırma verileri, bir kez buluta geçen kurumların üç temel alışkanlığı bir daha bırakmadığını açıkça gösteriyor. Güvenliği dışarı taşımak, esnek ve hibrit bulut altyapısı kurmak, son olarak da operasyonel riski ortadan kaldırmak bulut bilişimin kurumlara yansıyan temel alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.
GÜVENLİĞİ DIŞARI TAŞI RAHATLA
Bulut kullanan işletmelerin yüzde 86'sı verimliliğin arttığını söylüyor ve bu artışın en belirgin yaşandığı alan güvenlik. Şirketlerin yüzde 52'si, buluta geçtikten sonra güvenlik süreçlerinde somut bir verimlilik kazanımı elde ettiğini ifade ediyor. 500 ve üzeri çalışanlı büyük ölçekli kurumlarda ise bu tabloya iş sürekliliği de ekleniyor; bu segmentte yüzde 59'luk bir kesim, en büyük kazanımı kesintisiz operasyon kapasitesinde yaşadığını vurguluyor. Bir kez bu güvenceyi deneyimleyen şirketler, eski modele geri dönmeyi düşünemiyor.
Türkiye’de kurumsal dijitalleşmenin nabzını tutan ʺKurumsal Bulut Araştırması 2026ʺ sonuçlarına göre, 200 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin bulut teknolojilerini kullanım oranı son bir yılda 14 puan artarak %63’e yükseldi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)
ESNEKLİK VE HİBRİT BULUT
Araştırmaya göre kurumların yaklaşık yüzde 36'sı hibrit bulut modelini benimsemiş durumda. Bu model, şirketlere regülasyon uyumunu korurken mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon imkânı tanıyor.
Tek bir sağlayıcıya ya da tek bir modele bağlı kalmak yerine, yükü akıllıca dağıtan bu yapı; hem maliyet kontrolü hem de operasyonel esneklik açısından giderek vazgeçilmez bir tercih haline geliyor. Veri egemenliği kaygısı da bu tercihi pekiştiriyor: 500'ün üzerinde çalışanı olan şirketlerin yüzde 61'i verinin Türkiye sınırları içinde kalmasını kritik ve zorunlu buluyor.
OPERASYONEL RİSKİ DEVRET
Buluta alışan şirketlerin bir diğer vazgeçilmez alışkanlığı, teknolojiyi satın almanın ötesinde operasyonel sorumluluğu da dışarıya taşımak. İşletmelerin yüzde 41'i önümüzdeki 18 ay içinde yönetilen hizmetlere yatırım yapmayı planlıyor; bu oran geçen yıl yüzde 37'ydi. Yönetilen güvenlik hizmetleri her iki yılda da bu kategorinin zirvesinde yer alıyor. vMind CEO'su Volkan Duman bu eğilimi şöyle tanımlıyor: "İşletmeler artık yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda operasyonel risk transferi satın almak istiyor."