Türkiye, bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor.

OKULLARDA RİSK HARİTASI

Türkiye, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede tedavi odaklı anlayışı bırakarak erken tespit ve önlemeye geçti. Fotoğraflar: (Takvim Foto Arşivinden alınmıştır)

Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyümeden çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Sabah'tan Mehmet Fahri ÖZKAN'ın haberine göre,

2024-2025 eğitim öğretim yılında binlerce okuldan elde edilen verilerden teknoloji bağımlılığı risk haritaları oluşturuldu. 2025 2026 eğitim öğretim yılında da 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi.

Öğretmen ve ailelere yönelik psikoeğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletildi.