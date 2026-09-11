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Okullarda teknoloji bağımlılığı taraması: 147 bin 231 lise öğrencisinin internet alışkanlıkları analiz edildi

Türkiye, bağımlılıkla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Okullarda teknoloji bağımlılığına karşı risk haritaları çıkarılırken, 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek bağımlılık oluşmadan erken müdahale edilmesi hedefleniyor.

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Okullarda teknoloji bağımlılığı taraması: 147 bin 231 lise öğrencisinin internet alışkanlıkları analiz edildi

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA ERKEN MÜDAHALE

Türkiye, bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor.

OKULLARDA RİSK HARİTASI

Türkiye, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede tedavi odaklı anlayışı bırakarak erken tespit ve önlemeye geçti. Fotoğraflar: (Takvim Foto Arşivinden alınmıştır)Türkiye, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede tedavi odaklı anlayışı bırakarak erken tespit ve önlemeye geçti. Fotoğraflar: (Takvim Foto Arşivinden alınmıştır)

Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyümeden çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Sabah'tan Mehmet Fahri ÖZKAN'ın haberine göre,

2024-2025 eğitim öğretim yılında binlerce okuldan elde edilen verilerden teknoloji bağımlılığı risk haritaları oluşturuldu. 2025 2026 eğitim öğretim yılında da 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi.

Öğretmen ve ailelere yönelik psikoeğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletildi.

BAĞIMLILIKTAN ÖNCE MÜDAHALE

Okullarda teknoloji bağımlılığı taraması: 147 bin 231 lise öğrencisinin internet alışkanlıkları analiz edildi-3

Bilinçli, güvenli ve etkin bilişim teknolojisi kullanımı konusunda düzenlenen eğitim, seminer, yürüyüş faaliyetlerine 12 milyon öğrenci, 759 bin öğretmen katıldı.

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