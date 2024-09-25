Dertsiz bir yazıcı kullanmak isteyene yapay zeka desteği

Günümüzde evden çalışma artarken, yüzde 49 oranında Amerikalı yetişkinlerin yüksek stres yaşadığı belirtiliyor. Bu stresle başa çıkmak adına HP'nin kullanıcı dostu yazıcıları, baskı süreçlerini kolaylaştırarak bu yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Yazıcı kullanmayı dertsiz, uzmanlık gerektirmeyen, yaratıcı ve verimli iş yapma kültürünün parçası haline getirmek için yapay zeka teknolojisi yeni ufuklar açıyor. Üstelik iş yerinde ve evde kullanıcıların sorunsuz yazıcı deneyimi yaşamasını sağlıyor. HP, AI destekli yazıcılarıyla iş dünyasında ve ev ortamında baskı süreçlerini daha verimli, güvenilir ve kişiselleştirilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yapay zeka, yazıcıların kurulumdan çıktıya kadar tüm süreçlerini daha kolay, verimli ve güvenli hale getirerek baskı deneyimini köklü bir şekilde dönüştürüyor.



KURULUM VE OTOMATİK DESTEK

HP Print AI, yazıcı kurulum sürecini basitleştiriyor. Cihaz, kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin ederek adım adım rehberlik sağlıyor, bu da teknik zorlukları azaltıyor. AI teknolojisi, kullanıcıların geçmiş sorularına ve tercihlerine dayalı olarak anında ve kişiselleştirilmiş destek sunuyor. Bu, sorun çözme sürecini hızlandırarak verimliliği artırıyor. Web'den gelen baskılar sırasında oluşan gereksiz beyaz alanları ve reklamları filtreleyerek içerikleri otomatik olarak yeniden düzenleyen bu özellik, kağıt ve mürekkep tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, Excel tabloları gibi karmaşık belgelerde verilerin sayfalar arasında düzgün dağıtılmasını sağlıyor.



MALİYETLERİN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ

İş dünyasında özellikle doküman tarama süreçlerinde kullanılan bu AI destekli çözüm, taranan belgeleri tanıyıp anahtar bilgileri otomatik olarak çıkararak manuel adımları azaltıyor. Örneğin, İtalya'daki bir perakende zinciri, bu çözüm sayesinde iş gücü maliyetlerinde yüzde 80'e varan azalma yaşanmasını sağlıyor. Kullanıcılar, yapay zeka destekli fotoğraf projeleri, tebrik kartları ve yaratıcı projeler oluşturabilir. AI, resim kalitesini iyileştirebilir ve istenmeyen nesneleri kaldırabilir. Bu kişiselleştirme özelliği, kullanıcıların baskı işlerini daha yaratıcı ve verimli hale getiriyor. Özellikle mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerinde iş birliğini artırmak için tasarlanan HP Build Workspace, saha gözlemleri oluşturma, raporları otomatikleştirme gibi görevleri kolaylaştırarak iş süreçlerini hızlandırıyor. Yazdırma sürecini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor, ev, ofis ve geniş format baskı için kullanıcılara kolaylık sağlıyor.



GERÇEK EKRAN GÖRÜNTÜSÜ KALİTESİNDE BASKI

HP Envy 6100/6500 serisi, sınıfının tek gerçek ekrandan baskı (P3 Color Gamut) destekleyen yazıcılar olarak dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar ekranlarında gördükleri renkleri kağıda doğru bir şekilde aktarabiliyor. Diğer yazıcılarla kıyaslandığında, HP'nin bu teknolojisi, renklerin daha canlı ve aslına uygun şekilde basılmasını sağlıyor. Örneğin, mobil cihazınızda harika görünen bir fotoğrafı baskıya aldığınızda, ekrandaki kaliteyi baskıda da görürsünüz. HP Envy yazıcılar, otomatik iki taraflı fotoğraf baskısı yapabilen tek yazıcılar arasında yer alıyor. Bu sayede, fotoğrafların her iki yüzüne de yüksek kaliteli baskı yapılabiliyor, kartların arka yüzüne mesajlar veya kolajlar eklemek mümkün oluyor.

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