Deprem bölgesindeki kadınları dijital dünyaya hazırlıyor

Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın her alanına aktararak sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor. Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek girişim ekosisteminde var olmaları için 2019'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde Dijitalde Hayat Kolay projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje ortakları ile birlikte yeni dönem eğitimlerine devam ediyor.

Deprem bölgesindeki kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni dönemde öncelikli olarak depremden etkilenen kadınlara eğitim veriliyor. Böylece, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerileri kazanması sağlanarak ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkıda bulunuluyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Dijitalde Hayat Kolay projesi ile başta deprem bölgesindeki kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek hayata daha eşit katılmalarını destekliyor, kadın emeğini bölgesel ekonomiye kazandırıyoruz. Projenin yeni döneminin başladığı Mart ayından bugüne 3 bini aşkın kadına proje kapsamında eğitim verdik. Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



20 GİRİŞİME HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem de mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısı artırıldı. Dönem sonunda, dijital pazarlama eğitimlerine katılanlar arasından belirlenecek 500 kadın, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile girişimlerinin hedef kitlesini daha detaylı değerlendirme, etkili pazar ve müşteri analizi yapmayı deneyimleme olanağı bulacak. Atölyeyi tamamlayan 500 kadın arasından belirlenecek 40 girişimci mentörlük desteği alacak. 20 girişimci de hibe desteği alarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak.



VİTAMİN İLE 30 ÖĞRENCİ LGS'DEN TAM PUAN ALDI

Türk Telekom iştiraki Sebit'in 35 yılı aşkın AR-GE deneyimiyle 8'inci sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS'yle sınava hazırlanan öğrencilerden 30'u, 2024 LGS'de tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı. Vitamin LGS, tercih döneminin başladığı 28 Haziran'dan itibaren öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor.



81 İLDEN 7 BİN KADIN ÜYE

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, "Kurulumuz, Türkiye'nin en büyük kadın girişimcilik teşkilatı. 81 ilden 7 bin üyemiz ile kadınların girişimcilik yolunda özendirilmesi için birçok faaliyet yapıyoruz. Dijitalde Hayat Kolay projesi ile de özellikle deprem bölgesindeki kadınların, dijital ve teknolojik yetkinliklerini güçlendirmek istiyoruz" dedi.