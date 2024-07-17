PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Deprem bölgesindeki kadınları dijital dünyaya hazırlıyor

Türk Telekom; TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü ve yeni döneminde deprem bölgesine öncelik verilen ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile kadınların iş gücüne katılımını destekliyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Deprem bölgesindeki kadınları dijital dünyaya hazırlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın her alanına aktararak sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor. Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek girişim ekosisteminde var olmaları için 2019'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde Dijitalde Hayat Kolay projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje ortakları ile birlikte yeni dönem eğitimlerine devam ediyor.

Deprem bölgesindeki kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni dönemde öncelikli olarak depremden etkilenen kadınlara eğitim veriliyor. Böylece, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerileri kazanması sağlanarak ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkıda bulunuluyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Dijitalde Hayat Kolay projesi ile başta deprem bölgesindeki kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek hayata daha eşit katılmalarını destekliyor, kadın emeğini bölgesel ekonomiye kazandırıyoruz. Projenin yeni döneminin başladığı Mart ayından bugüne 3 bini aşkın kadına proje kapsamında eğitim verdik. Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

20 GİRİŞİME HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem de mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısı artırıldı. Dönem sonunda, dijital pazarlama eğitimlerine katılanlar arasından belirlenecek 500 kadın, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile girişimlerinin hedef kitlesini daha detaylı değerlendirme, etkili pazar ve müşteri analizi yapmayı deneyimleme olanağı bulacak. Atölyeyi tamamlayan 500 kadın arasından belirlenecek 40 girişimci mentörlük desteği alacak. 20 girişimci de hibe desteği alarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak.

VİTAMİN İLE 30 ÖĞRENCİ LGS'DEN TAM PUAN ALDI
Türk Telekom iştiraki Sebit'in 35 yılı aşkın AR-GE deneyimiyle 8'inci sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS'yle sınava hazırlanan öğrencilerden 30'u, 2024 LGS'de tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı. Vitamin LGS, tercih döneminin başladığı 28 Haziran'dan itibaren öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

81 İLDEN 7 BİN KADIN ÜYE
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, "Kurulumuz, Türkiye'nin en büyük kadın girişimcilik teşkilatı. 81 ilden 7 bin üyemiz ile kadınların girişimcilik yolunda özendirilmesi için birçok faaliyet yapıyoruz. Dijitalde Hayat Kolay projesi ile de özellikle deprem bölgesindeki kadınların, dijital ve teknolojik yetkinliklerini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı’na katıldı
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Vakıf Katılım
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray’a olay gönderme...
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha
MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi
SON DAKİKA