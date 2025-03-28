Çok yönlü iş yapmaya uygun dizüstü tasarımları vitrine çıktı!

Basiuygun fiyatlı ve güvenli bir bilgisayar deneyimi sunan ayrılabilir bir model olan Acer Chromebook Tab 311, uzun ömürlü pil ömrü ve güvenilir performansıyla kullanıcılara gün boyu güç sağlamak için tasarlandı. Acer Chromebook Tab 311, MediaTek Kompanio 520 işlemciden güç alıyor.



128 GB'a kadar depolama ve 8 GB'a kadar LPDDR4X belleğin yanı sıra 2 TB'a kadar destekleyen Micro SD kart girişi seçenekleriyle ayrılabilir klavye tasarımlı cihaz, talepkâr iş yüklerinin altından rahatça kalkabilecek şekilde tasarlandı. 10,95 inç IPS ekran, WUXGA (1920x1200) çözünürlük ve dokunmatik panel sunarak, 60 Hz yenileme hızıyla net görüntüler sağlıyor.



Çift hoparlör, multimedya deneyimini zenginleştiriyor; hem çalışma hem okul hayatı ve de eğlenceli içeriklerde kullanılmak üzere esnek bir seçenek ortaya koyuyor.



HAFİF İNCE UZUN PİL ÖMRÜ

Yalnızca 9.05 mm kalınlığında ve 1 kg ağırlığında (610 g tablet + 415 g klavye/kasa) olan ve dayanıklılık ve taşınabilirlik odağıyla tasarlanan cihaz, günlük kullanımda cihaz korumasını garanti altına almak için MIL-STD 810H askeri sınıf dayanıklılık sertifikasına sahip.



Acer Chromebook Tab 311, ayrıca yoğun işler için 8.000 mAh bataryasıyla 10 saatten fazla pil ömrü sunarak tüm gün boyunca verimlilik sağlıyor. Ayrılabilir klavyeli Acer Chromebook Tab 311, kendi yuvası bulunan USI 2.0 kalemi, folyo klavy

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esi ve yazı, çizim ve görüntüleme modları arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan ayarlanabilir çok açılı stantlı portföy kılıfı ile birlikte geliyor. Ayrıca, 2 MP ön kamera ve oto fokus özellikli 5 MP arka kamerası sayesinde önemli anları ve bilgileri kayıt altına almayı kolaylaştırıyor. Bağlantı özellikleri arasında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 ile birlikte, hareket halindeyken internet bağlantısı için isteğe bağlı 4G LTE cihaz bağlantısı bulunuyor.