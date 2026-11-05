Yapay zeka şirketi Anthropic, popüler sohbet botu Claude üzerinden kullanıcıların banka ve kredi kartı hesaplarını takip edebileceği Personal Finance adlı yeni özelliğini duyurdu. Şirketin beklenen halka arzı öncesinde kullanıma açılan bu hizmet, ABD'deki ücretli abonelere bu hafta beta sürümüyle sunulmaya başlanacak.

ERİŞİM PLANI ABD'DE BETA SÜRÜMÜ Bu hafta Claude Pro, Max ve Ultra abonelerine açılıyor. Güvenli hesap bağlantısı Plaid altyapısı üzerinden kuruluyor.

HARCAMALAR VE FATURALAR GÜNLÜK KONUŞMA DİLİYLE SORGULANABİLECEK

Personal Finance hizmeti, hesap bakiyeleri, harcamalar ve faturalar hakkında günlük konuşma diliyle sorular sorulmasına imkan tanıyor. Claude, bağlı hesaplardaki hareketleri tarayarak kira, fatura, yeme-içme ve alışveriş gibi farklı kategorilerde detaylı harcama dökümleri çıkarabiliyor.

Bütçe takibini kolaylaştıran sistem, harcamaların önceki dönemlere kıyasla nasıl değiştiğini ve giderlerin geliri aşıp aşmadığını analiz edebiliyor. Kullanıcıların hesap hareketlerinde tespit edilebilen diğer önemli detaylar ise şöyle sıralanıyor:

Hesaptan yanlışlıkla birden fazla kez çekilen mükerrer tahsilatlar ve beklenmedik kesintiler belirlenebiliyor.

ve beklenmedik kesintiler belirlenebiliyor. Düzenli olarak artış gösteren faturalar tespit edilerek kullanıcıya bildiriliyor.

Kredinin yıllık toplam maliyetini gösteren yıllık yüzde faiz oranı (APR) gibi finansal kavramlar açıklanabiliyor ve son bir yılda ödenen toplam faiz tutarı hesaplanabiliyor.

SİSTEM YALNIZCA OKUMA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Anthropic, güvenlik sınırları kapsamında Claude'un banka hesaplarına erişimini yalnızca okuma yetkisiyle sınırlandırdı. Sohbet botu bağlı hesaplar üzerinden hiçbir şekilde para transferi gerçekleştiremiyor, kullanıcının parasını yönetemiyor veya alım-satım gibi yatırım işlemleri yapamıyor. Şirket ayrıca bu aracın yatırım tavsiyesi vermek amacıyla tasarlanmadığını vurguluyor.

Claude'un analiz yaparken erişebileceği hesap verileri de belirli bir çerçevede tutuluyor:

OKUMA YETKİSİ VERİ ERİŞİM ÇERÇEVESİ HEDEF HESAP Banka adı, hesap adı ve hesap türü KORUNAN NUMARA Hesap numarasının yalnızca son dört hanesi FİNANSAL DURUM Güncel bakiye ve kredi limiti KAYIT ARALIĞI En fazla iki yıllık işlem dökümü

FİNANSAL VERİLER YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE KULLANILMAYACAK

Kullanıcı gizliliğine yönelik kurallar çerçevesinde, Personal Finance bölümünde yapılan yazışmalar ve paylaşılan finansal veriler yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacak.

Yeni hizmetin tamamen reklamsız çalışacağını belirten Anthropic, sistem içinde sponsorlu önerilere yer verilmeyeceğini ve kullanıcılara şirkete ait herhangi bir kredi kartı, kredi veya tasarruf hesabı sunulmayacağını ifade ediyor.

Claude