Claude'a yeni özellik: Banka hesapları doğrudan yapay zekaya bağlanabilecek
Anthropic, Claude kullanıcılarının banka ve kredi kartı hareketlerini doğal dille analiz edebilmesi için Personal Finance özelliğini devreye alıyor. ABD’de ücretli abonelere açılan beta, bütçe takibinden mükerrer tahsilatların tespitine kadar uzanan araçlar sunuyor.
Yapay zeka şirketi Anthropic, popüler sohbet botu Claude üzerinden kullanıcıların banka ve kredi kartı hesaplarını takip edebileceği Personal Finance adlı yeni özelliğini duyurdu. Şirketin beklenen halka arzı öncesinde kullanıma açılan bu hizmet, ABD'deki ücretli abonelere bu hafta beta sürümüyle sunulmaya başlanacak.
HARCAMALAR VE FATURALAR GÜNLÜK KONUŞMA DİLİYLE SORGULANABİLECEK
Personal Finance hizmeti, hesap bakiyeleri, harcamalar ve faturalar hakkında günlük konuşma diliyle sorular sorulmasına imkan tanıyor. Claude, bağlı hesaplardaki hareketleri tarayarak kira, fatura, yeme-içme ve alışveriş gibi farklı kategorilerde detaylı harcama dökümleri çıkarabiliyor.
Bütçe takibini kolaylaştıran sistem, harcamaların önceki dönemlere kıyasla nasıl değiştiğini ve giderlerin geliri aşıp aşmadığını analiz edebiliyor. Kullanıcıların hesap hareketlerinde tespit edilebilen diğer önemli detaylar ise şöyle sıralanıyor:
- Hesaptan yanlışlıkla birden fazla kez çekilen mükerrer tahsilatlar ve beklenmedik kesintiler belirlenebiliyor.
- Düzenli olarak artış gösteren faturalar tespit edilerek kullanıcıya bildiriliyor.
- Kredinin yıllık toplam maliyetini gösteren yıllık yüzde faiz oranı (APR) gibi finansal kavramlar açıklanabiliyor ve son bir yılda ödenen toplam faiz tutarı hesaplanabiliyor.
SİSTEM YALNIZCA OKUMA YETKİSİNE SAHİP OLACAK
Anthropic, güvenlik sınırları kapsamında Claude'un banka hesaplarına erişimini yalnızca okuma yetkisiyle sınırlandırdı. Sohbet botu bağlı hesaplar üzerinden hiçbir şekilde para transferi gerçekleştiremiyor, kullanıcının parasını yönetemiyor veya alım-satım gibi yatırım işlemleri yapamıyor. Şirket ayrıca bu aracın yatırım tavsiyesi vermek amacıyla tasarlanmadığını vurguluyor.
Claude'un analiz yaparken erişebileceği hesap verileri de belirli bir çerçevede tutuluyor:
FİNANSAL VERİLER YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE KULLANILMAYACAK
Kullanıcı gizliliğine yönelik kurallar çerçevesinde, Personal Finance bölümünde yapılan yazışmalar ve paylaşılan finansal veriler yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacak.
Yeni hizmetin tamamen reklamsız çalışacağını belirten Anthropic, sistem içinde sponsorlu önerilere yer verilmeyeceğini ve kullanıcılara şirkete ait herhangi bir kredi kartı, kredi veya tasarruf hesabı sunulmayacağını ifade ediyor.