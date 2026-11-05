Google'ın yapay zeka platformu Gemini'de bildirilen erişim ve işlev sorunları, 5 Kasım 2026 saat 15.30 itibarıyla Gemini Work (çalışma) tarafında sürüyor. Bildirilen aksaklığın Gemini sohbet tarafıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.

WORK'TE HATA MESAJI GÖRÜLÜYOR

Gemini Work'e gönderilen girdilerde "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajı dönüyor.

Downdetector'da en çok bildirilen sorunlar arasında App (uygulama) ve AI Generation (yapay zeka üretimi) başlıklarının her biri yüzde 50 olarak yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Google veya Gemini tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sorunun ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesini ya da hangi bölgeleri etkilediği bilinmiyor.

Gemini Çöktü Mü?