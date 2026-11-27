Tek satır kod yazmadan kendi bilgisayarınız için masaüstü uygulaması geliştirmek artık hayal değil. Yapay zeka şirketi Anthropic, Claude için devreye aldığı yeni "Install as app" özelliğiyle yalnızca sohbet ederek Windows ve macOS uygulaması üretme dönemini başlattı. Üstelik beta aşamasındaki bu yenilik, ücretsiz plan kullanıcılarına da açıldı.

Haziran 2024'te kullanıma sunulan Claude Artifacts, bugüne kadar kullanıcıların sohbet penceresi içinde etkileşimli araçlar, gösterge panelleri, web siteleri ve yazılım prototipleri hazırlamasına olanak tanıyordu. Ancak üretilen bu projeler yalnızca Claude'un kendi arayüzü içinde hapsoluyordu.

Yeni özellikle birlikte bu sınır ortadan kalktı. Artık oluşturmak istediğiniz uygulamayı günlük konuşma diliyle tarif edip Claude ile sohbet ederek projenizi geliştirebiliyorsunuz. Hazır olduğunda ise Artifact'in paylaşım menüsünden tek tıkla bilgisayarınıza masaüstü uygulaması olarak yükleyebiliyorsunuz. Kurulan bu yazılımlar kendi penceresi ve simgesiyle açılıyor; Windows'ta Başlat menüsünden, macOS'ta ise Spotlight üzerinden doğrudan çalıştırılabiliyor.

KENDİ PENCERESİNİN DIŞINA ÇIKAN YETENEKLER

ARTIFACT / DESKTOP BRIDGE WINDOWS • macOS İşletim sistemi özellikleri Kullanıcının verdiği izinlere bağlı olarak 01 Masaüstü bildirimleri gönderme 02 Genel klavye kısayollarıyla çalışma 03 Ekranın üzerinde duran yüzen pencereler açma 04 Sistem tepsisine (görev çubuğu bildirim alanına) yerleşme

Bunun yanı sıra uygulamalara Claude'un yapay zeka gücü ve bağlı üçüncü taraf hizmetler de entegre edilebiliyor. İşin en pratik yanı ise güncelleme süreci: Orijinal Artifact üzerinde bir değişiklik yaptığınızda, bilgisayarınıza kurduğunuz uygulama da otomatik olarak güncelleniyor. Böylece her düzenlemede uygulamayı baştan yüklemeniz gerekmiyor.

İLK ÖRNEKLER ŞİMDİDEN DİKKAT ÇEKİYOR

ARTIFACT LAB / BETA PREVIEW Paylaşılan masaüstü uygulamaları 01 Linnet Katmanlı bir görsel düzenleme aracı 02 Phosphor Görsel açıdan özelleştirilmiş bir dosya yöneticisi 03 Sift Yapay zeka destekli dosya düzenleme aracı 04 Tern İçinde Claude asistanını barındıran bir terminal uygulaması 05 Vitals Sistem performansını takip eden izleme aracı

GÜVENLİK VE İZİNLER NASIL İŞLİYOR?

Masaüstü uygulamaları için üç farklı izin kademesi sunuluyor. İlk seviyede tarayıcı ortamına benzer kısıtlamalar uygulanırken, en üst seviyede uygulamalar bilgisayardaki yerel dosyaları yönetebiliyor, değiştirebiliyor, silebiliyor ve çalıştırılabilir programları başlatabiliyor. Bu en yüksek yetki düzeyinde her işlem için ayrı ayrı kullanıcı onayı istenmeyebiliyor.

Geniş kapsamlı erişim izinleri, genellikle kullanıcının kendi hazırladığı veya kurum içinde geliştirilen araçlar için ayrılıyor. Bir uygulama güncellendiğinde ise mevcut izinlerin yeniden onaylanması gerekiyor. Anthropic ayrıca, kullanıcıların yüklediği uygulamaları önceden bağımsız bir güvenlik denetiminden geçirmediği konusunda da uyarıda bulunuyor.

ÜCRETSİZ AMA BİLMENİZ GEREKEN SINIRLAR VAR

"Install as app" özelliği ücretsiz plan dahil tüm Claude aboneliklerinde beta olarak sunulsa da kullanım tarafında bazı önemli gereksinimler ve kısıtlamalar bulunuyor:

İnternet ve hesap şartı: Oluşturulan uygulamaların çalışabilmesi için aktif internet bağlantısı ve oturum açılmış bir Claude hesabı gerekiyor. Yani henüz tamamen çevrimdışı çalışabilen bağımsız masaüstü yazılımlarının yerini almıyor.

Oluşturulan uygulamaların çalışabilmesi için aktif internet bağlantısı ve oturum açılmış bir Claude hesabı gerekiyor. Yani henüz tamamen çevrimdışı çalışabilen bağımsız masaüstü yazılımlarının yerini almıyor. Kota kullanımı: Uygulamayı geliştirme süreci ve içindeki yapay zeka özelliklerinin kullanımı, mevcut kullanım kotasından düşüyor.

Uygulamayı geliştirme süreci ve içindeki yapay zeka özelliklerinin kullanımı, mevcut kullanım kotasından düşüyor. Platform sınırı: Özellik şu aşamada yalnızca Windows ve macOS bilgisayarlarda destekleniyor. Linux, web ve mobil cihazlarda kullanım henüz mümkün değil.

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