Eşiniz yapay zekaya takıntılı mı? Teknolojinin yeni mağdurları: "Mutsuz AI Eşleri"
Dünya basınında 'sad wives of AI' (yapay zekanın mutsuz eşleri) olarak yankı bulan bu yeni fenomen, yapay zeka takıntısının aile hayatında nasıl bir duygusal mesafe yarattığını gözler önüne seriyor.
- Yapay zeka sektöründe çalışan veya bu alana yoğunlaşan erkeklerin eşleri, bitmeyen iş saatleri ve evdeki bakım yükünün tek tarafa kalması nedeniyle yorgunluk ve yalnızlık yaşıyor.
- Yapay zeka becerisine sahip çalışanların yüzde 71'i erkek ve ABD'de yaklaşık 35 bin açık yapay zeka pozisyonu bulunuyor.
- Rutgers Üniversitesi'nden Yana van der Meulen Rodgers, yapay zeka alanındaki hızlı yükselişin ideal çalışan baskısını artırdığını ve bunun aile içine yansıdığını belirtiyor.
- San Jose'de çalışan terapist Bridget Balajadia, yapay zeka sektöründeki ulaşılabilirlik baskısının çiftler arasındaki çatışmaları artırdığını söylüyor.
- Bazı kadınlar yaşadıkları ilişki sorunlarını ChatGPT ile konuşurken, bazıları yapay zekayı günlük işleri kolaylaştırmak için kullanıyor.
Yapay zeka çılgınlığı artık yalnızca ofisleri, şirketleri ve yatırım dünyasını değil, evlerin içindeki ilişki dengesini de etkiliyor. Wired'ın aktardığına göre, özellikle yapay zeka sektörüne kapılan erkeklerin eşleri arasında yorgunluk, yalnızlık ve "evde her şeyi ben taşıyorum" hissi giderek daha görünür hale geliyor.
YAPAY ZEKA SOHBETİ EVİN İÇİNE TAŞINDI
Wired yazarı Alessandra Ram, konuyu kendi evinden verdiği çarpıcı bir örnekle anlatıyor. Eşi gece geç saatlerde Claude Code'dan heyecanla bahsederken, Alessandra evde 10 aylık bebeğiyle ilgileniyordu.
Alessandra bu tabloyu, "evde artık iki bebek var" diyerek özetliyor: Biri gerçek bebek, diğeri ise sürekli ilgi isteyen büyük dil modeli.
Bu benzetme, yapay zekanın bazı ailelerde yalnızca bir iş konusu olmaktan çıkıp gündelik hayatın merkezine nasıl yerleştiğini gösteriyor.
"MUTSUZ AI EŞLERİ" NE YAŞIYOR?
Wired'ın haberinde bu kadınlar "sad wives of AI", yani yapay zekanın mutsuz eşleri olarak tanımlanıyor. Haberde anlatılan tabloya göre sorun, eşlerin yapay zekaya ilgi duymasından ibaret değil.
Asıl mesele; bitmeyen iş saatleri, sürekli aynı konunun konuşulması, gelecek kaygısı ve evdeki bakım yükünün tek tarafa daha fazla binmesi.
Bazı kadınlar eşlerinin yapay zeka şirketlerinde çalıştığını söylüyor. Bazıları ise eşlerinin bu alana girmeye çalıştığını ve bu belirsizliğin eve daha fazla stres taşıdığını anlatıyor.
Futurism'in haberinde de benzer bir vurgu var: Yapay zekaya takıntılı erkeklerin arkasında çoğu zaman yorgun ama destek olmaya çalışan kadınlar bulunuyor.
EVDE GÖRÜNMEYEN İŞ YÜKÜ BÜYÜYOR
Rutgers Üniversitesi'nden Yana van der Meulen Rodgers, Wired'a yaptığı değerlendirmede bu durumu yalnızca bir ilişki sorunu olarak görmüyor. Rodgers'a göre mesele aynı zamanda iş gücü piyasasının aile içine yansıması.
Ekonomistlerin "ideal çalışan" dediği model burada öne çıkıyor. Bu modele göre kişi işine tamamen odaklanıyor, uzun saatler çalışıyor ve durursa büyük fırsatı kaçıracağını düşünüyor.
Yapay zeka alanındaki hızlı yükseliş de bu baskıyı artırıyor. Kişi, "bu dönemi kaçırmamalıyım" düşüncesiyle işe daha fazla gömülürken, evdeki partner bakım, düzen ve duygusal destek tarafında daha yalnız kalabiliyor.
Öne çıkan bazı veriler şu şekilde:
- AI becerisine sahip çalışanların yaklaşık yüzde 71'i erkek.
- ABD'de herhangi bir anda yaklaşık 35 bin açık AI rolü bulunuyor
- Bazı analizlere göre kadınlar üretken AI kullanmaya erkeklerden yaklaşık yüzde 20 daha az yatkın
Bu rakamlar, haberde anlatılan aile içi gerilimin yalnızca bireysel örneklerden ibaret olmadığını gösteriyor. Yapay zeka ekonomisi büyüdükçe, bu büyümenin evde kimin zamanını, emeğini ve ruh halini etkilediği de daha fazla tartışılıyor.
TERAPİSTLERE GÖRE ÇİFTLERİN ÇATIŞMASI ARTIYOR
Wired'ın görüştüğü aile terapistleri, teknoloji sektöründeki eşlerle ilgili benzer şikayetlerin arttığını söylüyor. Kadınlar çoğu zaman eşlerinin başka bir dünyada yaşadığını, kendilerinin ise evdeki gerçek hayatla baş başa kaldığını anlatıyor.
San Jose'de çalışan klinisyen Bridget Balajadia, yapay zeka sektöründeki ulaşılabilirlik baskısına dikkat çekiyor. Ona göre bu alanda çalışan kişiler, gece yarısı gelen bir mesaja cevap vermezse sabah işini kaybedebilecekmiş gibi hissedebiliyor.
Bu baskı eve taşındığında ilişki de zorlanıyor. Bir taraf sürekli iş, model, yatırım ve gelecek konuşurken; diğer taraf görülmediğini, duyulmadığını ve yalnız bırakıldığını hissedebiliyor.
DESTEĞİ BİLE YAPAY ZEKADA ARAYANLAR VAR
Haberde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, bazı kadınların yaşadıkları ilişki sorunlarını önce ChatGPT ile konuşması.
Balajadia'ya göre bu yöntem her zaman sağlıklı sonuç vermiyor. Çünkü yapay zeka, kişinin duygusunu onaylayabiliyor; ancak çiftlerin gerçek bir yüzleşme yaşamasını ve çatışmayı birlikte çözmesini sağlamayabiliyor.
Bu da yapay zekanın garip bir ikileme dönüşmesine yol açıyor. Bir yandan bazı çiftlerin arasına giren konu yapay zeka oluyor. Diğer yandan bazı kişiler, o ilişkiyi anlamak veya ayakta tutmak için yine yapay zekadan destek almaya çalışıyor.
HER EŞ YAPAY ZEKAYA AYNI YERDEN BAKMIYOR
Kaynaklarda yapay zekaya daha olumlu yaklaşan eşler de var. Bazı kadınlar yapay zekayı düğün planlama, ev işleri, yaşlı aile bireylerinin bakımı, veteriner tavsiyesi veya günlük işleri kolaylaştırmak için kullandığını söylüyor.
Bu yüzden tablo tamamen tek yönlü değil. Yapay zeka bazı evlerde yeni bir gerilim başlığına dönüşürken, bazıları için zaman kazandıran pratik bir yardımcı olarak görülüyor.