Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yapay zeka sektöründe çalışan veya bu alana yoğunlaşan erkeklerin eşleri, bitmeyen iş saatleri ve evdeki bakım yükünün tek tarafa kalması nedeniyle yorgunluk ve yalnızlık yaşıyor.

Yapay zeka becerisine sahip çalışanların yüzde 71'i erkek ve ABD'de yaklaşık 35 bin açık yapay zeka pozisyonu bulunuyor.

Rutgers Üniversitesi'nden Yana van der Meulen Rodgers, yapay zeka alanındaki hızlı yükselişin ideal çalışan baskısını artırdığını ve bunun aile içine yansıdığını belirtiyor.

San Jose'de çalışan terapist Bridget Balajadia, yapay zeka sektöründeki ulaşılabilirlik baskısının çiftler arasındaki çatışmaları artırdığını söylüyor.

Bazı kadınlar yaşadıkları ilişki sorunlarını ChatGPT ile konuşurken, bazıları yapay zekayı günlük işleri kolaylaştırmak için kullanıyor.

Yapay zeka çılgınlığı artık yalnızca ofisleri, şirketleri ve yatırım dünyasını değil, evlerin içindeki ilişki dengesini de etkiliyor. Wired'ın aktardığına göre, özellikle yapay zeka sektörüne kapılan erkeklerin eşleri arasında yorgunluk, yalnızlık ve "evde her şeyi ben taşıyorum" hissi giderek daha görünür hale geliyor. YAPAY ZEKA SOHBETİ EVİN İÇİNE TAŞINDI Wired yazarı Alessandra Ram, konuyu kendi evinden verdiği çarpıcı bir örnekle anlatıyor. Eşi gece geç saatlerde Claude Code'dan heyecanla bahsederken, Alessandra evde 10 aylık bebeğiyle ilgileniyordu. Alessandra bu tabloyu, "evde artık iki bebek var" diyerek özetliyor: Biri gerçek bebek, diğeri ise sürekli ilgi isteyen büyük dil modeli. Bu benzetme, yapay zekanın bazı ailelerde yalnızca bir iş konusu olmaktan çıkıp gündelik hayatın merkezine nasıl yerleştiğini gösteriyor.

Aşırı yapay zeka kullanımı ilişkilere zarar verebiliyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) "MUTSUZ AI EŞLERİ" NE YAŞIYOR? Wired'ın haberinde bu kadınlar "sad wives of AI", yani yapay zekanın mutsuz eşleri olarak tanımlanıyor. Haberde anlatılan tabloya göre sorun, eşlerin yapay zekaya ilgi duymasından ibaret değil. Asıl mesele; bitmeyen iş saatleri, sürekli aynı konunun konuşulması, gelecek kaygısı ve evdeki bakım yükünün tek tarafa daha fazla binmesi. Bazı kadınlar eşlerinin yapay zeka şirketlerinde çalıştığını söylüyor. Bazıları ise eşlerinin bu alana girmeye çalıştığını ve bu belirsizliğin eve daha fazla stres taşıdığını anlatıyor. Futurism'in haberinde de benzer bir vurgu var: Yapay zekaya takıntılı erkeklerin arkasında çoğu zaman yorgun ama destek olmaya çalışan kadınlar bulunuyor.