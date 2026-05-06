iOS kullanıcıları için özelliğin ne zaman aktif olacağına dair Apple tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

Yeni sistemle kullanıcılar yemek siparişi veya navigasyon gibi durumlarda kesin konum verirken, hava durumu veya yerel haber okumak için yaklaşık konum paylaşabilecek.

Google, Android'deki Chrome tarayıcısına kullanıcıların web sitelerine kesin veya yaklaşık konum arasında seçim yapabileceği yeni bir gizlilik özelliği getirdi.

Chrome tarayıcısına gelen yeni güncellemeyle web sitelerine 'nokta atışı' konum verme zorunluluğu sona eriyor. Artık kullanıcılar mahremiyetleri ile dijital konforları arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadan konum verilerini ihtiyaç duydukları oranda esnek bir şekilde paylaşabilecekler.

Google, Android platformundaki Chrome tarayıcısı için önemli bir gizlilik güncellemesi yayınladı. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar bir web sitesi konum izni istediğinde "kesin konum" ile "yaklaşık konum" arasında seçim yapabilecek. Google yaptığı açıklamada her senaryonun aynı hassasiyette veri gerektirmediğine dikkat çekti.

Google, Android'deki Chrome tarayıcısına kullanıcıların web sitelerine kesin veya yaklaşık konum arasında seçim yapabileceği yeni bir gizlilik özelliği getirdi. Fotoğraf:AA

Yeni sistemle kullanıcılar yemek siparişi veya navigasyon gibi durumlarda kesin konum verirken, hava durumu veya yerel haber okumak için yaklaşık konum paylaşabilecek.

Örneğin; bir yemek siparişi veya navigasyon kullanımı sırasında kesin konumun kritik olduğunu ancak yerel haberleri okumak veya hava durumuna bakmak için yaklaşık bir bölge bilgisinin yeterli olduğunu belirtti.