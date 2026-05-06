Chrome’da gizlilik güncellemesi: Tam konum paylaşma devri kapanıyor

Google, Android kullanıcıları için web siteleriyle paylaşılan konum verilerinde kontrolü artıran yeni bir özelliği duyurdu. Artık sitelere tam koordinat yerine "yaklaşık konum" verilebilecek.

  • Google, Android'deki Chrome tarayıcısına kullanıcıların web sitelerine kesin veya yaklaşık konum arasında seçim yapabileceği yeni bir gizlilik özelliği getirdi.
  • Yeni sistemle kullanıcılar yemek siparişi veya navigasyon gibi durumlarda kesin konum verirken, hava durumu veya yerel haber okumak için yaklaşık konum paylaşabilecek.
  • Google, web geliştiricileri için sunulacak yeni API'lerle sitelerin doğrudan yaklaşık konum talep edebilmesini sağlayacak.
  • Özellik Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı, masaüstü sürümlerine önümüzdeki aylarda gelmesi planlanıyor.
  • iOS kullanıcıları için özelliğin ne zaman aktif olacağına dair Apple tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

Chrome tarayıcısına gelen yeni güncellemeyle web sitelerine 'nokta atışı' konum verme zorunluluğu sona eriyor. Artık kullanıcılar mahremiyetleri ile dijital konforları arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadan konum verilerini ihtiyaç duydukları oranda esnek bir şekilde paylaşabilecekler.

Google, Android platformundaki Chrome tarayıcısına kullanıcıların web sitelerine kesin veya yaklaşık konum arasında seçim yapabileceği yeni bir gizlilik özelliği getirdi.

Gizlilik ve işlevsellik arasında yeni denge

Google, Android platformundaki Chrome tarayıcısı için önemli bir gizlilik güncellemesi yayınladı. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar bir web sitesi konum izni istediğinde "kesin konum" ile "yaklaşık konum" arasında seçim yapabilecek. Google yaptığı açıklamada her senaryonun aynı hassasiyette veri gerektirmediğine dikkat çekti.

Yeni sistemle kullanıcılar yemek siparişi veya navigasyon gibi durumlarda kesin konum verirken, hava durumu veya yerel haber okumak için yaklaşık konum paylaşabilecek.

Örneğin; bir yemek siparişi veya navigasyon kullanımı sırasında kesin konumun kritik olduğunu ancak yerel haberleri okumak veya hava durumuna bakmak için yaklaşık bir bölge bilgisinin yeterli olduğunu belirtti.

Google, web geliştiricileri için sunulacak yeni API'lerle sitelerin doğrudan yaklaşık konum talep edebilmesini sağlayacak.

"Kontrol kullanıcıda olmalı"

Şirketin resmi blog yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Yaklaşık konum paylaşımına izin vererek kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sunuyoruz. İşlevsellik kaybı yaşanmaması adına ihtiyaç duyulduğunda kesin konum paylaşma seçeneği de aktif kalmaya devam edecek.

Özellik Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı, masaüstü sürümlerine önümüzdeki aylarda gelmesi planlanıyor.

Geliştiricilere yeni çağrı

Google sadece kullanıcı tarafında değil yazılım tarafında da değişikliklere gidiyor. Web geliştiricileri için sunulacak yeni API'ler sayesinde siteler artık doğrudan "yaklaşık konum" talep edebilecek. Şirket, geliştiricileri yalnızca sitenin temel işlevselliği için zorunlu olduğunda kesin konum istemeleri konusunda uyardı.

iOS kullanıcıları için özelliğin ne zaman aktif olacağına dair Apple tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

Masaüstü ve iOS kullanıcıları için ne zaman aktif olacak?

Android kullanıcıları için halihazırda sunulmaya başlanan bu özelliğin yol haritası da netleşiyor:

  • Masaüstü: Önümüzdeki aylarda tüm masaüstü sürümlerine gelmesi planlanıyor.
  • iOS: Apple tarafı için henüz resmi bir takvim açıklanmadı.
  • Bu güncelleme dijital ayak izini azaltmak isteyen Android kullanıcıları için küçük ama stratejik bir güvenlik kazanımı olarak değerlendiriliyor.
