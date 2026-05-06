Chrome tarayıcısına gelen yeni güncellemeyle web sitelerine 'nokta atışı' konum verme zorunluluğu sona eriyor. Artık kullanıcılar mahremiyetleri ile dijital konforları arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadan konum verilerini ihtiyaç duydukları oranda esnek bir şekilde paylaşabilecekler.
Gizlilik ve işlevsellik arasında yeni denge
Google, Android platformundaki Chrome tarayıcısı için önemli bir gizlilik güncellemesi yayınladı. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar bir web sitesi konum izni istediğinde "kesin konum" ile "yaklaşık konum" arasında seçim yapabilecek. Google yaptığı açıklamada her senaryonun aynı hassasiyette veri gerektirmediğine dikkat çekti.
Örneğin; bir yemek siparişi veya navigasyon kullanımı sırasında kesin konumun kritik olduğunu ancak yerel haberleri okumak veya hava durumuna bakmak için yaklaşık bir bölge bilgisinin yeterli olduğunu belirtti.
"Kontrol kullanıcıda olmalı"
Şirketin resmi blog yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Yaklaşık konum paylaşımına izin vererek kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sunuyoruz. İşlevsellik kaybı yaşanmaması adına ihtiyaç duyulduğunda kesin konum paylaşma seçeneği de aktif kalmaya devam edecek.
Geliştiricilere yeni çağrı
Google sadece kullanıcı tarafında değil yazılım tarafında da değişikliklere gidiyor. Web geliştiricileri için sunulacak yeni API'ler sayesinde siteler artık doğrudan "yaklaşık konum" talep edebilecek. Şirket, geliştiricileri yalnızca sitenin temel işlevselliği için zorunlu olduğunda kesin konum istemeleri konusunda uyardı.
Masaüstü ve iOS kullanıcıları için ne zaman aktif olacak?
Android kullanıcıları için halihazırda sunulmaya başlanan bu özelliğin yol haritası da netleşiyor: