Türk savunma sanayinin küresel oyuncusu SYS Grup, bugün kapılarını açacak SAHA 2026 kapsamında hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştirecek hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası iş birliklerini derinleştirecek.
SYS Grup'un SAHA 2026'daki en büyük sürprizi, CANiK M3 FALCON olacak. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilenecek. Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı "Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi", SAHA 2026'da da odak noktalarından biri olmaya devam edecek. SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, bu yıla güçlü başlangıç yaptıklarını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.
SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını belirten Aral, şöyle konuştu: "SAHA 2026, yalnızca bir sergi alanı değil; somut projelerin filizlendiği, küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. SYS Grup olarak savunma sanayindeki 'oyun değiştirici' rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek yeni nesil Mobil Katmanlı Savunma Mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir."