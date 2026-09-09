Kitap tipi tasarım, geniş iç ekran ve A20 Pro çipiyle yeni bir kullanım deneyimi sunuyor.

Apple , ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo 'yu tanıttı. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max 'in Türkiye fiyatları da açıklandı.

Cihaz açıkken 4,5 ila 4,8 milimetre, kapalıyken ise 9 ila 9,6 milimetre kalınlığa sahip. Ağırlığı depolama seçeneğine göre 229 ila 240 gram arasında değişiyor.

İç ekran, ProMotion teknolojisiyle 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunuyor. iOS 27'nin katlanabilir yapıya uyarlanması sayesinde kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı yan yana çalıştırabiliyor.

Kitap tipi tasarıma sahip iPhone Duo, kapalıyken klasik bir akıllı telefon gibi kullanılıyor. Açıldığında ise 7,6 inçlik geniş bir OLED ekrana dönüşüyor. Dış bölümde 5,4 inçlik ikinci bir OLED ekran yer alıyor.

A20 PRO ÇİPİ VE TOUCH ID

iPhone Duo, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro işlemcisinden güç alıyor. İşlemcinin önceki nesle göre yaklaşık yüzde 18 daha hızlı ve yüzde 30'a kadar daha verimli olduğu belirtiliyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor.

İnce gövde nedeniyle Face ID yerine güç düğmesine entegre edilen Touch ID kullanılıyor. Model ayrıca Apple Pencil desteği, MagSafe uyumluluğu ve yalnızca eSIM bağlantısı sunuyor.

Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera ile 48 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlük sunarken iç ekranda ekran altı kamera kullanılıyor.