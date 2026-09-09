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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor

iPhone Duo, kitap tipi tasarımı ve geniş OLED ekranıyla Apple’ın katlanabilir telefon dönemini başlatıyor. Model, Türkiye’de 23 Ekim’de satışa çıkacak.

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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu tanıttı. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatları da açıklandı.

iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, Pro Max 149.999 TL'den, iPhone Duo ise 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-1

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u
iPhone Duo
Kitap tipi tasarım, geniş iç ekran ve A20 Pro çipiyle yeni bir kullanım deneyimi sunuyor.
İç ekran
7,6 inç
Başlangıç fiyatı
229.999 TL
Ön sipariş
16 Ekim

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-2

KİTAP GİBİ AÇILAN TASARIM

Kitap tipi tasarıma sahip iPhone Duo, kapalıyken klasik bir akıllı telefon gibi kullanılıyor. Açıldığında ise 7,6 inçlik geniş bir OLED ekrana dönüşüyor. Dış bölümde 5,4 inçlik ikinci bir OLED ekran yer alıyor.

İç ekran, ProMotion teknolojisiyle 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunuyor. iOS 27'nin katlanabilir yapıya uyarlanması sayesinde kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı yan yana çalıştırabiliyor.

Cihaz açıkken 4,5 ila 4,8 milimetre, kapalıyken ise 9 ila 9,6 milimetre kalınlığa sahip. Ağırlığı depolama seçeneğine göre 229 ila 240 gram arasında değişiyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-3

A20 PRO ÇİPİ VE TOUCH ID

iPhone Duo, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro işlemcisinden güç alıyor. İşlemcinin önceki nesle göre yaklaşık yüzde 18 daha hızlı ve yüzde 30'a kadar daha verimli olduğu belirtiliyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-4

İnce gövde nedeniyle Face ID yerine güç düğmesine entegre edilen Touch ID kullanılıyor. Model ayrıca Apple Pencil desteği, MagSafe uyumluluğu ve yalnızca eSIM bağlantısı sunuyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-5

Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera ile 48 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlük sunarken iç ekranda ekran altı kamera kullanılıyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-4

44 SAATE KADAR VİDEO OYNATMA

İki ayrı pil hücresine sahip iPhone Duo'nun toplam pil kapasitesi 5.400 ila 5.800 mAh arasında değişiyor. Dış ekranda 44 saate, iç ekranda ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunuluyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-5

Her iki ekranın birlikte kullanılması durumunda 24 saate kadar kullanım sağlayan cihaz, yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Beş dakikalık şarjla dış ekranda beş saate kadar video oynatmak mümkün.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor-5

TÜRKİYE FİYATLARI

Depolama seçeneklerine göre
iPhone Türkiye fiyatları
iPhone 18 Pro
137.999 TL'den
256 GB137.999 TL
512 GB154.999 TL
1 TB189.999 TL
2 TB243.999 TL
iPhone 18 Pro Max
149.999 TL'den
256 GB149.999 TL
512 GB166.999 TL
1 TB200.999 TL
2 TB255.999 TL
iPhone Duo
229.999 TL'den
256 GB229.999 TL
512 GB246.999 TL
1 TB280.999 TL
2 TB335.999 TL

SATIŞ TARİHLERİ

iPhone 18 Pro ve Pro Max
12 Eylül: Ön sipariş
18 Eylül: Satış
iPhone Duo
16 Ekim: Ön sipariş
23 Ekim: Satış

(Haberde yer alan görseller Apple ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

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