Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor
iPhone Duo, kitap tipi tasarımı ve geniş OLED ekranıyla Apple’ın katlanabilir telefon dönemini başlatıyor. Model, Türkiye’de 23 Ekim’de satışa çıkacak.
Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu tanıttı. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatları da açıklandı.
iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, Pro Max 149.999 TL'den, iPhone Duo ise 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
KİTAP GİBİ AÇILAN TASARIM
Kitap tipi tasarıma sahip iPhone Duo, kapalıyken klasik bir akıllı telefon gibi kullanılıyor. Açıldığında ise 7,6 inçlik geniş bir OLED ekrana dönüşüyor. Dış bölümde 5,4 inçlik ikinci bir OLED ekran yer alıyor.
İç ekran, ProMotion teknolojisiyle 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunuyor. iOS 27'nin katlanabilir yapıya uyarlanması sayesinde kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı yan yana çalıştırabiliyor.
Cihaz açıkken 4,5 ila 4,8 milimetre, kapalıyken ise 9 ila 9,6 milimetre kalınlığa sahip. Ağırlığı depolama seçeneğine göre 229 ila 240 gram arasında değişiyor.
A20 PRO ÇİPİ VE TOUCH ID
iPhone Duo, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro işlemcisinden güç alıyor. İşlemcinin önceki nesle göre yaklaşık yüzde 18 daha hızlı ve yüzde 30'a kadar daha verimli olduğu belirtiliyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor.
İnce gövde nedeniyle Face ID yerine güç düğmesine entegre edilen Touch ID kullanılıyor. Model ayrıca Apple Pencil desteği, MagSafe uyumluluğu ve yalnızca eSIM bağlantısı sunuyor.
Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera ile 48 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön kamera 12 megapiksel çözünürlük sunarken iç ekranda ekran altı kamera kullanılıyor.
44 SAATE KADAR VİDEO OYNATMA
İki ayrı pil hücresine sahip iPhone Duo'nun toplam pil kapasitesi 5.400 ila 5.800 mAh arasında değişiyor. Dış ekranda 44 saate, iç ekranda ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunuluyor.
Her iki ekranın birlikte kullanılması durumunda 24 saate kadar kullanım sağlayan cihaz, yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Beş dakikalık şarjla dış ekranda beş saate kadar video oynatmak mümkün.
TÜRKİYE FİYATLARI
SATIŞ TARİHLERİ
(Haberde yer alan görseller Apple ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)