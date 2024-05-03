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Apple'da alarm krizi! Meğer o problemin farkındaymış! Tiktok kullanıcısı ortaya çıkardı: ''Sorununu çözmeye çalışıyoruz'' itirafı geldi

Apple, bazı iPhone alarmlarının ses vermemesine neden olan ve uyuyan kullanıcılara beklenmedik bir şekilde yatma olanağı sağlayan bir sorunu düzeltmek için hızlı bir şekilde çalıştığını söylüyor.

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 00:53
Apple’da alarm krizi! Meğer o problemin farkındaymış! Tiktok kullanıcısı ortaya çıkardı: ’’Sorununu çözmeye çalışıyoruz’’ itirafı geldi

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Apple, bir kullanıcının telefon alarmlarının çalışmamasından şikayet etmesi üzerine bazı iPhone alarmlarının çalışmadığını kabul etti ve bu problemi düzeltmek için hızlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Telefon alarmları uyanma zorluğu yaşayan pek çok kişi için vazgeçilmez bir sistem. aşırı uyuyanlar rahatlamak için sosyal medyaya yönelmiştir. Bir Tiktokker ''beş alarm'' kurduğundan ancak alarmların çalmadığından şikayet etti.

'SORUNUN FARKINDAYIZ'

Apple sorunun farkında olduğunu doğruladı ancak sorunun nedeninin ne olduğunu veya kullanıcıların neler yapabileceklerini henüz açıklamadı.

Ayrıca bu sorundan kaç kişinin etkilendiği veya sorunun belirli iPhone modelleriyle sınırlı olup olmadığı da belli değil.

Endişeler bir şov programında erken kalkanlar tarafından gündeme getirildi. Resmi bir düzeltmenin olmaması durumunda, söz konusu problem yüzünden uykularını kaybedenler birkaç basit çözüm deneyebilir.

Bunlardan biri, insan hatasına karşı koruma sağlamaktır; bu nedenle telefonun alarm ayarlarını iki kez kontrol edin ve ses seviyesinin açık olduğundan emin olun.

APPLE TASARIMCILARI SUÇLANDI
Bazıları da Apple tasarımcılarını suçlayarak iPhone'ların dikkat uyandıran özelliklerinin tuhaflığından da kaynaklanabileceğini söyledi.
Bunlar etkinleştiğinde, iPhone'un bir kişinin cihazına dikkat edip etmediğini kontrol etmesine ve -eğer dikkat ediyorsa- alarmlar da dahil olmak üzere uyarıların ses seviyesini düşürmek gibi otomatik olarak harekete geçmesine olanak tanır.

Apple, bunların iPhone X veya sonraki sürümlerde ve iPad Pro 11 inç veya iPad Pro 12,9 inç modellerinde mevcut olduğunu söylüyor.

YÜZÜNÜ IPHONE EKRANINA ÇEVİRİNCE...

Bazı TikTok kullanıcıları, uyuyan bir kullanıcının yüzünün başucundaki iPhone ekranına çevrilmesi durumunda telefonun ayarlarına bağlı olarak özelliklerin etkinleştirilebileceğini ve alarmların susturulabileceğini öne sürdü.

Apple, sorunu hızla çözmeyi umduğunu söylüyor. Ancak o zamana kadar müşteri tabanının biraz retro teknolojiden kurtulması ve TikTok'u daha eski ama güvenilir bir çalar saat ile değiştirmesi gerekebilir.

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