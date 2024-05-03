Apple’da alarm krizi! Meğer o problemin farkındaymış! Tiktok kullanıcısı ortaya çıkardı: ’’Sorununu çözmeye çalışıyoruz’’ itirafı geldi

Apple, bir kullanıcının telefon alarmlarının çalışmamasından şikayet etmesi üzerine bazı iPhone alarmlarının çalışmadığını kabul etti ve bu problemi düzeltmek için hızlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Telefon alarmları uyanma zorluğu yaşayan pek çok kişi için vazgeçilmez bir sistem. aşırı uyuyanlar rahatlamak için sosyal medyaya yönelmiştir. Bir Tiktokker ''beş alarm'' kurduğundan ancak alarmların çalmadığından şikayet etti.