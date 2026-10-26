Apple yeni iPad mini modelini tanıttı ve satışta olan iPad fiyatlarına zam yaptı
Apple, uzun süredir beklenen OLED ekranlı ve A20 Pro işlemcili yeni iPad mini modelini resmen duyurdu. Çerçeveleri inceltilerek ekranı büyütülen yeni tablet 28 Ekim'de Türkiye'de ön siparişe açılırken, şirket aynı gün satışta olan standart iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinin fiyatlarına da zam yaptı.
Apple, uzun süredir beklenen OLED ekranlı ve A20 Pro işlemcili yeni iPad mini modelini resmi olarak tanıttı. Tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyan ancak donanım gücüyle öne çıkan yeni tabletin duyurusuyla birlikte, Türkiye'de satışta olan diğer iPad modellerinin fiyatlarına da zam yapıldı.
EKRAN ÇERÇEVELERİ İNCELDİ, OLED TEKNOLOJİSİ GELDİ
Yeni iPad mini, seride ilk kez kullanılan OLED tabanlı Super Retina XDR ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran çerçevelerinin yüzde 24 oranında inceltilmesi sayesinde tabletin dış kasası büyümeden ekran alanı 8,5 inç boyutuna ulaşıyor. Daha canlı renkler ve yüksek kontrast sunan bu yeni panel, 60 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle dış mekan kullanımlarında çok daha net bir görüntü sağlıyor.
A20 PRO İŞLEMCİ VE N1 ÇİPİYLE GÜÇLENEN DONANIM
Tabletin kalbinde yer alan yeni A20 Pro işlemci, cihazın hızını ve oyun ya da çoklu görev performansını üst seviyeye taşıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın kendi geliştirdiği ve önceki cihazlarında da yer verdiği N1 çipi kullanılıyor. Kamera kurulumunda hem önde hem de arkada 12 megapiksellik tekli sensörler bulunuyor; ön kamera ayrıca görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutan Center Stage özelliğini destekliyor.
YENİ IPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI VE ÖN SİPARİŞ TARİHİ
Türkiye'de 28 Ekim itibarıyla ön siparişe açılacak olan yeni iPad mini, üç farklı depolama seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor:
ESKİ IPAD MODELLERİNE GELEN ZAMLI FİYATLAR
Apple, yeni modelin tanıtımıyla eş zamanlı olarak mevcut iPad ailesinin Türkiye satış fiyatlarını da yukarı yönlü güncelledi: