Apple , uzun süredir beklenen OLED ekranlı ve A20 Pro işlemcili yeni iPad mini modelini resmi olarak tanıttı. Tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyan ancak donanım gücüyle öne çıkan yeni tabletin duyurusuyla birlikte, Türkiye'de satışta olan diğer iPad modellerinin fiyatlarına da zam yapıldı.

Apple mağazası. | Görseller Depo Photos'a aittir.

EKRAN ÇERÇEVELERİ İNCELDİ, OLED TEKNOLOJİSİ GELDİ

Yeni iPad mini, seride ilk kez kullanılan OLED tabanlı Super Retina XDR ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran çerçevelerinin yüzde 24 oranında inceltilmesi sayesinde tabletin dış kasası büyümeden ekran alanı 8,5 inç boyutuna ulaşıyor. Daha canlı renkler ve yüksek kontrast sunan bu yeni panel, 60 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle dış mekan kullanımlarında çok daha net bir görüntü sağlıyor.

YENİ EKRAN DENEYİMİ Ekran boyutu 8,5 inç Yenileme hızı 60 Hz Tepe parlaklık 1200 nit

A20 PRO İŞLEMCİ VE N1 ÇİPİYLE GÜÇLENEN DONANIM

Tabletin kalbinde yer alan yeni A20 Pro işlemci, cihazın hızını ve oyun ya da çoklu görev performansını üst seviyeye taşıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın kendi geliştirdiği ve önceki cihazlarında da yer verdiği N1 çipi kullanılıyor. Kamera kurulumunda hem önde hem de arkada 12 megapiksellik tekli sensörler bulunuyor; ön kamera ayrıca görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutan Center Stage özelliğini destekliyor.