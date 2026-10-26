UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Apple yeni iPad mini modelini tanıttı ve satışta olan iPad fiyatlarına zam yaptı

Apple, uzun süredir beklenen OLED ekranlı ve A20 Pro işlemcili yeni iPad mini modelini resmen duyurdu. Çerçeveleri inceltilerek ekranı büyütülen yeni tablet 28 Ekim'de Türkiye'de ön siparişe açılırken, şirket aynı gün satışta olan standart iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinin fiyatlarına da zam yaptı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Apple yeni iPad mini modelini tanıttı ve satışta olan iPad fiyatlarına zam yaptı

Apple, uzun süredir beklenen OLED ekranlı ve A20 Pro işlemcili yeni iPad mini modelini resmi olarak tanıttı. Tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyan ancak donanım gücüyle öne çıkan yeni tabletin duyurusuyla birlikte, Türkiye'de satışta olan diğer iPad modellerinin fiyatlarına da zam yapıldı.

Apple mağazası. | Görseller Depo Photos'a aittir.Apple mağazası. | Görseller Depo Photos'a aittir.

EKRAN ÇERÇEVELERİ İNCELDİ, OLED TEKNOLOJİSİ GELDİ

Yeni iPad mini, seride ilk kez kullanılan OLED tabanlı Super Retina XDR ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran çerçevelerinin yüzde 24 oranında inceltilmesi sayesinde tabletin dış kasası büyümeden ekran alanı 8,5 inç boyutuna ulaşıyor. Daha canlı renkler ve yüksek kontrast sunan bu yeni panel, 60 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklık değeriyle özellikle dış mekan kullanımlarında çok daha net bir görüntü sağlıyor.

YENİ EKRAN DENEYİMİ
Ekran boyutu
8,5 inç
Yenileme hızı
60 Hz
Tepe parlaklık
1200 nit

A20 PRO İŞLEMCİ VE N1 ÇİPİYLE GÜÇLENEN DONANIM

Tabletin kalbinde yer alan yeni A20 Pro işlemci, cihazın hızını ve oyun ya da çoklu görev performansını üst seviyeye taşıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın kendi geliştirdiği ve önceki cihazlarında da yer verdiği N1 çipi kullanılıyor. Kamera kurulumunda hem önde hem de arkada 12 megapiksellik tekli sensörler bulunuyor; ön kamera ayrıca görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutan Center Stage özelliğini destekliyor.

Apple yeni iPad mini modelini tanıttı ve satışta olan iPad fiyatlarına zam yaptı-3

YENİ IPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI VE ÖN SİPARİŞ TARİHİ

Türkiye'de 28 Ekim itibarıyla ön siparişe açılacak olan yeni iPad mini, üç farklı depolama seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor:

TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
YENİ IPAD MİNİ
DEPOLAMA
TÜRKİYE FİYATI
128 GB başlangıç modeli
48 bin 999 TL
256 GB orta seviye model
55 bin 999 TL
512 GB en üst versiyon
69 bin 999 TL

ESKİ IPAD MODELLERİNE GELEN ZAMLI FİYATLAR

Apple, yeni modelin tanıtımıyla eş zamanlı olarak mevcut iPad ailesinin Türkiye satış fiyatlarını da yukarı yönlü güncelledi:

APPLE TÜRKİYE GÜNCELLEMESİ
MEVCUT IPAD MODELLERİNDE YENİ FİYATLAR
MODEL
ÖNCEKİ FİYAT
YENİ FİYAT
Standart iPad
29 bin 999 TL
31 bin 999 TL
iPad Air
47 bin 999 TL
52 bin 499 TL
iPad Pro
Başlangıç fiyatı belirtilmedi
85 bin 999 TL

Çelik Kubbe'nin gücüne güç katacak: SİPER-2 havada güncellenen hedefi tam isabetle vurdu
SONRAKİ HABER

Çelik Kubbe'nin 'SİPER'i
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler