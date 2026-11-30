App Store'dan gelen son fiyat güncellemesi haberi, Türkiye'deki milyonlarca akıllı telefon ve yapay zeka kullanıcısının aklına aynı soruyu getirdi: ChatGPT aboneliklerine de zam mı geliyor? 3 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tarife, bazı dijital ürünlerde yüzde 33'ü aşan artışları beraberinde getiriyor ancak herkesin endişe ettiği abonelik ücretleri için durum sanılandan biraz farklı.

Apple, geliştiricilere gönderdiği duyuruyla Türkiye mağazasındaki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını güncelleyeceğini bildirdi. Düzenlemenin duyurulmasıyla birlikte özellikle yapay zeka araçları ve dijital platformlara aylık ödeme yapan kullanıcılar yeni fiyatların ne olacağını merak etmeye başladı.