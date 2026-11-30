App Store Türkiye fiyatlarına yüzde 33 zam geliyor! ChatGPT Netflix ve Spotify abonelikleri için karar netleşti
Türkiye'deki milyonlarca iPhone kullanıcısının merak ettiği App Store fiyat güncellemesinin ayrıntıları netleşti. Tek seferlik ücretli uygulamalara ve standart oyun içi paketlere 10 TL ile 100 TL arasında zam gelirken, fiyatını geliştiricinin kendisinin belirlediği uygulamalar ve mevcut aylık abonelikler aynı tarifeden devam edecek.
App Store'dan gelen son fiyat güncellemesi haberi, Türkiye'deki milyonlarca akıllı telefon ve yapay zeka kullanıcısının aklına aynı soruyu getirdi: ChatGPT aboneliklerine de zam mı geliyor? 3 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tarife, bazı dijital ürünlerde yüzde 33'ü aşan artışları beraberinde getiriyor ancak herkesin endişe ettiği abonelik ücretleri için durum sanılandan biraz farklı.
Apple, geliştiricilere gönderdiği duyuruyla Türkiye mağazasındaki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını güncelleyeceğini bildirdi. Düzenlemenin duyurulmasıyla birlikte özellikle yapay zeka araçları ve dijital platformlara aylık ödeme yapan kullanıcılar yeni fiyatların ne olacağını merak etmeye başladı.
CHATGPT, NETFLIX VE SPOTIFY ZAMDAN ETKİLENECEK Mİ?
Yeni fiyat düzenlemesinin kapsamı, aylık düzenli ödeme yapan kullanıcıları şimdilik rahatlatıyor. Güncelleme detaylarına göre otomatik yenilenen abonelikler ve fiyatını geliştiricinin kendi belirlediği uygulamalar bu otomatik artışın dışında bırakıldı.
Bu durum dijital servislerin mevcut tarifelerine doğrudan yansıyor:
HANGİ UYGULAMALARA NE KADAR ZAM GELİYOR?
Apple'ın geliştiricilere ilettiği duyuruda Türk lirası bazlı ayrıntılı bir fiyat listesi paylaşılmadı. Ancak geliştiricilerin uygulama ve fiyat ayarlarını yönettiği App Store Connect paneline yansıyan değişiklikler, tek seferlik satın alınan ücretli uygulamalar ile standart oyun içi paketlerdeki yeni basamakları ortaya koydu.
3 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat basamakları şu şekilde şekilleniyor:
GELİŞTİRİCİ FİYATINI KENDİ BELİRLEDİYSE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Yeni tarife Türkiye mağazasındaki tüm ürünlere standart bir şekilde uygulanmayacak. Fiyatlandırma tercihini manuel olarak yöneten ve ürününün bedelini kendisi belirleyen geliştiricilerin uygulamalarında otomatik bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Zam dalgası ağırlıklı olarak Apple'ın standart fiyat basamaklarını kullanan tek seferlik uygulamalarda ve oyun içi satın alma paketlerinde hissedilecek.
TÜRKİYE İLE BİRLİKTE DÖRT ÜLKEDE DAHA TARİFE DEĞİŞİYOR
3 Aralık 2026'daki fiyat güncellemesi yalnızca Türkiye mağazasıyla sınırlı değil. Apple aynı tarihte Botsvana, Kolombiya, Mısır ve Ruanda'daki App Store fiyatlarını da yenileyecek. Bu ülkelerden Botsvana ve Ruanda'daki fiyat artışlarında, yeni yürürlüğe girecek KDV düzenlemeleri de belirleyici rol oynayacak.