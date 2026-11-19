Yapay zeka dünyasında dengeleri değiştiren tarihi bir eşik aşıldı. Teknoloji şirketi Anthropic, borsaya adım attığı ilk günde SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. Şirketin hisseleri ilk işlem gününde gördüğü yoğun ilgiyle piyasa değerini 2 trilyon dolara taşıdı.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in 81,34 milyar dolarlık halka arzı, küresel halka arz piyasasında işlem büyüklüklerini de tarihi seviyelere çıkardı. Uzun yıllar boyunca 20 ila 25 milyar dolar bandında seyreden küresel halka arz rekorları, bu yıl önce SpaceX ve ardından Anthropic ile 3-4 katına ulaştı.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığı bilgilere göre, Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan açılış yaptı. Şirketin borsadaki ilk günü dolayısıyla düzenlenen törende açılış zilini kurucular Dario Amodei ile Daniela Amodei birlikte çaldı.

SPACEX'İ TAHTINDAN İNDİREN REKORUN RAKAMLARI

Halka arzda ulaşılan rakamlar, şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin bile üzerine çıktı. Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak belge ile gizli başvuruda bulunan şirket, 26 Ekim'de kayıt beyanını sunmuştu. 18 Kasım'da gerçekleşen halka arz sürecinin sonunda ortaya çıkan tablo şöyle şekillendi:

Beklentinin Üzerinde Satış: Daha önce 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar aralığından satmayı planlayan şirket, toplamda 980 milyon adet hisseyi 83 dolardan satışa sundu. Şirket ayrıca aracı kurumlara 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdı.

Daha önce 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar aralığından satmayı planlayan şirket, toplamda 980 milyon adet hisseyi 83 dolardan satışa sundu. Şirket ayrıca aracı kurumlara 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdı. Dev Kaynak: Bu satışla birlikte halka arzın temel büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu satışla birlikte halka arzın temel büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Rekor El Değiştirdi: 11 Haziran'da Nasdaq'ta borsaya açılan SpaceX, ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak sağlamış, opsiyonun kullanılmasıyla brüt gelirinin yaklaşık 85,7 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. Anthropic, temel büyüklükte ulaştığı 81,3 milyar dolarlık hacimle SpaceX'i geçerek tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

CEO AMODEİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, açılış zili öncesi yaptığı konuşmada yapay zekanın geleceğine dair iddialı bir öngörü paylaştı. İnsanlarla uyum içinde çalışan güçlü bir yapay zekanın, yüzyıllık bilimsel ve tıbbi ilerlemeyi on yıla sığdırabileceğine inandığını belirten Amodei, riskler konusunda da açık konuştu.

Yapay zekanın "kötüye kullanım" ve "sistemler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi" gibi riskleri hakkında her zaman dürüst olduklarını vurgulayan Amodei, şu ifadeleri kullandı:

Bu riskleri kaçınılmaz olduklarını düşündüğümüz ve buna rağmen inşa etmeye devam ettiğimiz için değil, aksine önlenebilir olduklarına ve bunları önleyebileceğimize inandığımız için konuşuyoruz. Bunlardan kaçınmak, yapay zekayı geliştiren insanların yapacağı tercihlere bağlı.

Amodei, yapay zeka sistemlerinin güvenli olduğundan ve insan kontrolü altında kalacağından emin olmak için gereken süreyi ayıracaklarını, teknoloji geliştirme sürecini kontrollü yürüteceklerini belirterek, "Ne ticari ne de siyasi baskılara boyun eğmeyeceğiz." mesajını verdi.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK 10 KÜRESEL HALKA ARZI

Tarihin en büyük halka arzları listesinde ilk iki sırayı ABD merkezli teknoloji ve yapay zeka devleri alırken, genel sıralamada ABD ve Asya şirketlerinin ağırlığı öne çıktı. Renaissance Capital verilerine göre, ek satış opsiyonları hariç tutulduğunda toplanan fon büyüklüğü açısından küresel borsalarda bugüne kadar yapılan en büyük 10 halka arz şöyle sıralandı:

KÜRESEL PİYASA SIRALAMASI TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK 10 KÜRESEL HALKA ARZI 1-5. SIRALAR SIRA ŞİRKET HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ MENŞE ÜLKE BORSA 01 Anthropic 81,3 milyar dolar ABD Nasdaq 02 SpaceX 75 milyar dolar ABD Nasdaq 03 SK hynix 26,5 milyar dolar Güney Kore Nasdaq 04 Saudi Aramco 25,6 milyar dolar Suudi Arabistan Tadawul 05 Alibaba 21,8 milyar dolar Çin NYSE

KÜRESEL PİYASA SIRALAMASI TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK 10 KÜRESEL HALKA ARZI 6-10. SIRALAR SIRA ŞİRKET HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ MENŞE ÜLKE BORSA 06 SoftBank Corp 21,3 milyar dolar Japonya Tokyo 07 NTT Mobile 18,1 milyar dolar Japonya Tokyo 08 Visa 17,9 milyar dolar ABD NYSE 09 AIA 17,8 milyar dolar Hong Kong Hong Kong 10 ENEL SpA 16,5 milyar dolar İtalya NYSE

Öte yandan Temmuz 2010'da Şanghay ve Hong Kong borsalarında 19,2 milyar dolar toplayan Çin Tarım Bankası (AgBank) ile Ekim 2006'da her iki borsada 19,1 milyar dolar kaynak sağlayan Çin Endüstri ve Ticaret Bankasının (ICBC) işlemleri, iki borsadaki eş zamanlı arzlar ayrı ayrı hesaplandığı için ilk 10 listesinde yer almadı.

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