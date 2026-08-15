Egzozundan sadece su çıkıyor: Hız tutkunu Andy Green 1600 beygirlik hidrojen motorlu araçla 653 km hıza ulaştı

Emekli Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Andy Green, ABD'nin Utah eyaletindeki Bonneville Tuz Düzlükleri'nde hidrojenli içten yanmalı motorla çalışan otomobiller kategorisinde dünya kara hız rekoru kırdı. İki sürüşün ortalamasında 406,320 mil/saat, yani 653,908 km/saat hıza ulaşan rekor, motor sporlarının yönetim organı FIA tarafından onaylandı.

64 yaşındaki Green, İngiliz iş makinesi üreticisi JCB'nin geliştirdiği 9,75 metre uzunluğundaki Hydromax'ı kullandı. Yeni derece, 2004'te kaydedilen 185,5 mil/saatlik önceki rekorun iki katını aştı.

GREEN'İN HIZ REKORLARI

Green, 2006'da yine Bonneville'de kırdığı dizel kara hız rekorunu da elinde tutuyor. Pilot, 1997'de jet motorlu ThrustSSC ile 763 mil/saat hıza ulaşarak otomobille ses duvarını aşan tek kişi olma özelliğini koruyor.

İKİ MOTORLA 1.600 BEYGİR GÜÇ

Hydromax'ta, JCB'nin iş makinelerinde kullanılan motorlardan uyarlanan iki hidrojenli içten yanmalı motor bulunuyor. Toplam 1.600 beygir güç üreten sistem, basınçlı hidrojen gazını havayla karıştırıp ateşleyerek aracı hareket ettiriyor.

Green, sürüşün ardından kendi değerlendirmesini, "Hidrojeni yakıyorsunuz, egzozdan su çıkıyor. Bundan daha temizi olamaz" sözleriyle paylaştı.

HİDROJENİN KAYNAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

JCB, projenin ağır sanayide hidrojen kullanımını desteklemesini umuyor. Ancak Euronews'ün aktardığına göre hidrojenin büyük bölümü fosil yakıtlardan üretiliyor; şirketin satın almak üzere sözleşme yaptığı yeşil hidrojen ise küresel üretimin yalnızca çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

(Kapak görseli Euronews'e aittir.)