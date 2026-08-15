Dünyanın en büyük elektrikli uçağı X1 havalandı: Yarım saatlik uçuşa sadece 5 dolarlık enerji harcadı

Şirketin X1 için paylaştığı teknik bilgilere göre , kanatlara yerleştirilen dört elektrik motoru ilk uçuş sırasında toplamda bir megavattan fazla itiş gücü sağladı.

Heart Aerospace, 12 Ağustos'taki ilk uçuşun ardından X1'i dünyanın en büyük tamamen elektrikli uçağı olarak tanımladı. Küçük bir bölgesel yolcu uçağı boyutlarındaki test platformunun azami kalkış ağırlığı 25.000 poundu aşıyor.

TAM ELEKTRİKLİ UÇUŞTAN HİBRİT MODELE

İlk uçuş önemli bir aşama olsa da X1, doğrudan ticari kullanıma sunulacak bir model değil. Mevcut batarya-elektrik sistemleri tipik olarak 100 ila 200 millik kısa uçuşları destekleyebildiği için bu alandaki uygulamalar şimdilik Joby ve Archer gibi şirketlerin hava taksisi hizmetleriyle sınırlı kalıyor.

X1 ve ardından gelmesi planlanan X2 ile toplanacak veriler, Heart Aerospace'ın 30 koltuklu hibrit-elektrikli bölgesel yolcu uçağı ES-30'un geliştirilmesinde kullanılacak. Hibrit sistem, iki elektrik motorunu jet yakıtıyla çalışan pervaneli turboprop motorlarla bir araya getirecek.