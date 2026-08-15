Dünyanın en büyük elektrikli uçağı X1 havalandı: Yarım saatlik uçuşa sadece 5 dolarlık enerji harcadı
Havacılıkta fosil yakıt bağımlılığını azaltacak hibrit dönem için tarihi bir eşik aşıldı. New York'ta ilk uçuş testini başarıyla geçen batarya-elektrikli test uçağı X1, United Airlines ve Air Canada gibi devlerin yatırım yaptığı yeni nesil bölgesel yolcu uçaklarına zemin hazırlıyor.
Heart Aerospace'ın teknolojiyi sınamak için geliştirdiği batarya-elektrikli X1 uçağı, New York eyaletindeki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'nda ilk test uçuşunu tamamladı. Ars Technica'nın aktardığına göre yaklaşık yarım saat süren uçuşta yalnızca 5 dolarlık elektrik harcandı.
Heart Aerospace, 12 Ağustos'taki ilk uçuşun ardından X1'i dünyanın en büyük tamamen elektrikli uçağı olarak tanımladı. Küçük bir bölgesel yolcu uçağı boyutlarındaki test platformunun azami kalkış ağırlığı 25.000 poundu aşıyor.
Şirketin X1 için paylaştığı teknik bilgilere göre, kanatlara yerleştirilen dört elektrik motoru ilk uçuş sırasında toplamda bir megavattan fazla itiş gücü sağladı.
TAM ELEKTRİKLİ UÇUŞTAN HİBRİT MODELE
İlk uçuş önemli bir aşama olsa da X1, doğrudan ticari kullanıma sunulacak bir model değil. Mevcut batarya-elektrik sistemleri tipik olarak 100 ila 200 millik kısa uçuşları destekleyebildiği için bu alandaki uygulamalar şimdilik Joby ve Archer gibi şirketlerin hava taksisi hizmetleriyle sınırlı kalıyor.
X1 ve ardından gelmesi planlanan X2 ile toplanacak veriler, Heart Aerospace'ın 30 koltuklu hibrit-elektrikli bölgesel yolcu uçağı ES-30'un geliştirilmesinde kullanılacak. Hibrit sistem, iki elektrik motorunu jet yakıtıyla çalışan pervaneli turboprop motorlarla bir araya getirecek.
Şirketin ES-30 için açıkladığı hedef,
yalnız elektrik gücüyle 125 mil,
hibrit modda ise 500 mil menzil.
İkinci seçeneğin uçağı ABD ve Avrupa'daki yaygın kısa mesafeli hatlara uygun hale getirmesi amaçlanıyor.
HAVAYOLLARININ İLGİSİ VE TİCARİ TAKVİM
Flying dergisinin aktardığına göre, United Airlines gelecekte 100 ES-30 için alım taahhüdünde bulundu; başka büyük havayolları da niyet mektupları imzaladı. Heart Aerospace'ın yatırım duyurularında United Airlines, Air Canada ve Mesa Air Group da projeye yatırım yapan şirketler arasında gösteriliyor.
İsveç'te kurulan ve daha sonra Los Angeles'a taşınan Heart Aerospace, ilk üretim öncesi ES-30'u kentteki tesisinde geliştiriyor.
Şirket uçuş testlerine 2028'de başlamayı planlıyor,
ticari hizmet için gerekli sertifikayı ise 2031'e kadar almayı hedefliyor.
YAKIT MALİYETLERİ HİBRİT ARAYIŞINI GÜÇLENDİREBİLİR
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminine göre, küresel havayolu sektörü 2026'da jet yakıtına 350 milyar dolar harcayacak.
IATA, ortalama jet yakıtı fiyatlarının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 yükseldiğini belirtiyor.
Kuruluşun öngörüsünde yakıt giderleri, havayollarının işletme maliyetlerinin neredeyse üçte birine ulaşıyor. Sektör karının da yarıya inmesi bekleniyor.
Heart Aerospace ise ES-30'un bölgesel uçakların işletme maliyetlerini yüzde 40'tan fazla azaltabileceğini öne sürüyor. Bu oran henüz üretim uçağıyla doğrulanmış bir sonuç değil, şirketin geliştirme hedefi.