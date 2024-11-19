AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi

"Türkiye'ye Değer" anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi, yeni dönemde de devam ediyor. Yeni sezonun ilk oyunu 'Ebedi Barış' 16 Kasım'da seyircilerle buluşurken, engelli sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi. Proje kapsamında Kırmızı Küre 24 Kasım, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ise 1 Aralık'ta sahne alarak canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile görme ve işitme engelli sanatseverler engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşıyor.

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kültür sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz de destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da yeniden başladı. Toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.