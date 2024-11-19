PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

AKM'de engelleri aşan tiyatro deneyimi

Atatürk Kültür Merkezi’nde erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesine bu sezon da devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Türkiye'ye Değer" anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi, yeni dönemde de devam ediyor. Yeni sezonun ilk oyunu 'Ebedi Barış' 16 Kasım'da seyircilerle buluşurken, engelli sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi. Proje kapsamında Kırmızı Küre 24 Kasım, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ise 1 Aralık'ta sahne alarak canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile görme ve işitme engelli sanatseverler engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşıyor.

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM
Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kültür sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz de destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da yeniden başladı. Toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu delil sadece A Haber’de! Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu
Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Şimdi başvuran ne kadar ödeyecek? Ocak’ta tutar ne kadar artacak?
’Yenidoğan çetesi’ Meclis gündeminde! Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik
Sezon açılmadan Uludağ’da tarifeler belli oldu! Kayak dersinin saati 3 bin liraya çıktı
Başkan Erdoğan’dan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5’ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: Fırat Sarı’nın payı yüzde 40
Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir
İmamoğlu Necati Özkan’a söylettirdi... Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş | Rockstar diye gazladı İBB’nin bitik karnesini görmedi
SON DAKİKA