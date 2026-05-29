Fransa merkezli Mistral AI tarafından geliştirilen Mistral Large, Mistral Large 2 ve Pixtral Large, AB içindeki üç dikkate değer yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor.

AB ülkeleri, rızasız cinsel içerik üretmek için kullanılan yapay zeka uygulamalarını yasaklama konusunda anlaştı ve yapay zeka içerikleri için şeffaflık çözümlerinin son tarihi 2 Aralık 2026 olarak belirlendi.

AB, yapay zeka alanında küresel rekabete dahil olmak için 5 dev yapay zeka fabrikasına 20 milyar avro ve süper bilgisayar altyapılarına 10 milyar avro yatırım yapacak.

YAPAY ZEKA YARIŞI SÜRÜYOR

AB ülkelerinin yapay zeka alanındaki adımları ve bu alandaki regülasyon çalışmaları ele alındı. Yapay zeka yarışında ABD teknoloji şirketleri ve yatırım gücüyle, Çin ise devlet destekli ölçek ekonomisiyle öne çıkarken AB, yapay zekayı sadece ekonomik fırsat olarak değil vatandaş hakları, veri güvenliği, şeffaflık ve kamu güveni meselesi olarak görüyor.