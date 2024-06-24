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81 ilde WiFi'siz hayat olmaz

Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar derken, WiFi kullanan cihazların sayısı arttı. Üstelik sadece evde değil, seyahatlerde bile WiFi noktaları hayat kurtarıyor. Üstelik havalimanı, kültür ve sanat merkezlerinde WiFi hayat tarzı oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
81 ilde WiFi’siz hayat olmaz

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Evlerde internete bağlı cihazların sayısı artıyor. Eğer sürekli seyahat ediyorsanız, WİFi erişim noktaları artık hayatın parçası haline geldi. Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir iletişim vizyonuyla 81 ilde WiFi hizmeti veriyor.

BİNLERCE NOKTADA
Türk Telekom, güçlü altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübesiyle dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı ile kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere; stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sağlıyor. Türk Telekom ayrıca 20 Haziran Dünya WiFi günü özelinde 81 ildeki WiFi noktalarını kullanıcılarına ücretsiz sunuyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz" ifadesini kullandı. Özden, şu bilgileri verdi:

UÇAKTA BİLE OLDU
"Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz."

ÖREN YERLERİNDE DE DENEYİMLENİYOR
İstanbul Havalimanı ve kültür-sanatın kalbi AKM'de, ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlayan Türk Telekom, WiFi hizmetleriyle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyor. Türk Telekom ayrıca stadyumlarda, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sunuyor. Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren Türk Telekom, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sağlıyor.

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