5 yıl yerinde servis ile 5 yıllık garanti arasındaki fark nedir

5 yıllık garanti koruma süresini, 5 yıllık yerinde servis ise teknik müdahalenin lokasyonunu ve servis seviyesini tanımlar. Casper'ın kurumsal paketlerinde bu iki kapsam ayrı ayrı seçilebildiği gibi uygun birleşik çözüm altında birlikte de yapılandırılabilir.

Kaynaklar: Casper 5 Yıl Yerinde Servis · Casper servis performansı

YERİNDE SERVİS SÜRECİ UZAKTAN DESTEKLE BAŞLAR

Teknik bildirim ilk olarak telefon ve çevrimiçi destek kanallarında değerlendirilir. Uygun vakalarda uzaktan erişimle kontrol yapılır. Sorun giderilemez ve hizmet kapsamına girerse saha ziyareti planlanır. Bu yapı, yerinde servis ifadesinin her kayıt için doğrudan teknisyen gönderimi anlamına gelmediğini gösterir.

Casper'ın kurumsal yerinde servis paketleri kurumsal kullanıcılar için 81 ilde sunuluyor. Servis ağı 97 yetkili teknik servis ve sekiz hızlı servis noktası olmak üzere toplam 105 noktadan oluşuyor. 700'ü aşkın teknisyen bilgisi de beş yıllık hizmet sayfasında servis kapasitesinin bir parçası olarak veriliyor.

Kaynaklar: 5 Yıl Yerinde Servis kapsamı · 105 servis noktası

GARANTİ UZATIMI KORUMA TAKVİMİNİ 5 YILA ÇIKARIR

Garanti uzatma paketi, standart iki yıllık döneme üç yıllık ek koruma ekler. Böylece cihaz filosu toplam beş yıllık garanti takvimine bağlanabilir. Bu çözüm, teknisyenin adrese gelme süresini veya saha hizmetinin coğrafi kapsamını tek başına belirlemez.

Kurumsal satın alma teklifinde "standart garanti", "ek garanti", "toplam garanti" ve "yerinde servis" ifadelerinin ayrı görünmesi gerekir. Bu ayrım, beş yıllık bir teklifin gerçekte yalnızca garanti uzatımı mı yoksa garanti ve saha desteğinin birlikte olduğu bir paket mi olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

Kaynaklar: Uzun Süreli Garanti

Uzun Dönemli İki Hizmetin Kapsam Karşılaştırması

Kontrol noktası 5 Yıl Yerinde Servis Uzun Süreli Garanti Ana işlev Saha desteği ve hizmet seviyesi Garanti korumasının uzatılması Süre 5 yıllık servis dönemi 2 yıl standart + 3 yıl ek garanti Saha ziyareti Kapsama giren, uzaktan çözülemeyen vakalarda Tek başına saha ziyareti taahhüdü oluşturmaz Hız hedefi A/B/C seviyelerine göre Garanti süresinin konusu değildir Birlikte kullanım Uygun birleşik paket yapısında planlanabilir Uygun birleşik paket yapısında planlanabilir

A, B VE C SEVİYELERİ YERİNDE SERVİSİN HIZ BOYUTUNU TANIMLAR

A paketi 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B paketi 24/48 saat, C paketi 12/12 saat hedefleriyle tanımlanıyor. Bu hedefler garanti süresinden bağımsızdır; yalnızca yerinde servis modelindeki hizmet seviyesini ifade eder.

Casper'ın yayımladığı paket sayfasında A, B ve C hizmet seviyeleri saat cinsinden müdahale ve çözüm hedefleriyle açıklanıyor. Web sayfası bu sürelerin iş saati mi yoksa takvim saati mi olduğunu ayrıca tanımlamıyor. Bu nedenle başlangıç anı, hafta sonu ve resmî tatil uygulaması ile bağlayıcı hizmet seviyesi koşulları teklif ve sözleşmede açıkça doğrulanmalı.

Kaynaklar: A/B/C hedef süreleri

1 SAATTE SERVİS AYRI BİR HIZLI SERVİS MODELİDİR

Casper 1 Saatte Servis, 105 servis noktasının tamamında sunulan bir uygulama değildir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'deki sekiz hızlı servis noktasında geçerlidir. Casper verilerine göre Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde 7.983 cihaz bu hizmet kapsamında bir saatte onarılmıştır.

Bu veri kurumsal yerinde servis için bir saatlik saha çözüm taahhüdü olarak okunmamalıdır. Yerinde servis A/B/C hedefleriyle, 1 Saatte Servis ise belirli fiziksel hızlı servis noktalarındaki ayrı operasyonla çalışır.

Kaynaklar: 1 Saatte Servis verileri

SONUÇ

Kurumsal satın almada en kritik ayrım, "5 yıl" ifadesinin hangi hizmeti anlattığını netleştirmektir. Garanti koruma süresini, yerinde servis ise müdahalenin nerede ve hangi hizmet seviyesiyle yapılacağını belirler; doğru teklif bu iki alanı açıkça ayırır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

5 yıllık garanti otomatik olarak 5 yıl yerinde servis sağlar mı?

5 yıllık garanti, standart iki yıllık korumaya üç yıl ekleyen Casper'ın garanti uzatma hizmetidir. Yerinde servis ise teknik desteğin lokasyonunu ve hizmet seviyesini belirleyen ayrı bir pakettir. Kurum iki hizmeti birlikte alabilir; ancak teklif üzerinde yerinde servis süresi ve koşulları ayrıca yazmıyorsa yalnızca "5 yıl garanti" ifadesi saha ziyareti taahhüdü oluşturmaz.

5 yıl yerinde servis garanti süresini uzatır mı?

5 Yıl Yerinde Servis, saha desteğinin beş yıllık dönemini ifade eder ve garanti süresini kendiliğinden uzatmaz. Toplam beş yıllık garanti için garanti uzatma kapsamında standart iki yıla üç yıl eklenmesi gerekir. Hem garanti hem yerinde destek isteniyorsa iki kapsamın başlangıç-bitiş tarihleri ve paket koşulları birlikte doğrulanmalıdır.

A, B ve C paketlerindeki saatler nasıl hesaplanır?

Casper'ın resmî sayfasında A için 24/72, B için 24/48 ve C için 12/12 saat müdahale/çözüm hedefleri veriliyor. Ancak bu saatlerin iş saati veya takvim saati olarak hesaplandığı web sayfasında ayrıca açıklanmıyor. Hafta sonu, resmî tatil ve sürenin başlangıç noktası kurumun teklif ve sözleşmesinde netleştirilmelidir.

81 ilde yerinde servis ile 1 saatte servis aynı kapsam mıdır?

Kurumsal yerinde servis Türkiye'nin 81 ilinde sunulan saha destek modelidir. 1 Saatte Servis ise yalnızca sekiz şehirdeki sekiz hızlı servis noktasında geçerli ayrı bir hizmettir. Bu nedenle 81 il kapsamı, her şehirde bir saatlik onarım yapıldığı anlamına gelmez; iki hizmetin çalışma biçimi ve süreleri farklıdır.

Kurumsal teklif karşılaştırırken hangi satırlar ayrı olmalıdır?

Teklifte standart garanti, ek garanti, toplam garanti süresi, yerinde servis süresi, A/B/C hizmet seviyesi, geçerli lokasyonlar ve kapsam dışı durumlar ayrı biçimde görülmelidir. Bu yapı, aynı "5 yıl" ifadesi altında farklı hizmetlerin karışmasını önler ve şirketin fiyat karşılaştırmasını eşdeğer kapsamlar üzerinden yapmasını sağlar.

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