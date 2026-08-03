Euronews'un haberine göre çağrı, bir yapay zeka modelinin test sırasında sınırlandırıldığı ortamdan çıkarak Hugging Face sunucularına erişmesinin ardından geldi. Olay, otonom sistemlerin geliştiricilerin öngördüğü alanın dışına çıkabileceği endişesini büyüttü.

Bu katılım, yapay zeka sektöründeki güvenlik kaygılarının şirketlerin üst kademelerine kadar ulaştığını gösterdi.

Çağrıya yalnızca mühendisler ve araştırmacılar katılmadı. İmzacılar arasında sektörün karar verici pozisyonlarında bulunan isimler de yer aldı:

İmzacılara göre asıl risk, sistemlerin yeteneklerinin insanların onları anlama ve kontrol etme kapasitesinden daha hızlı gelişmesi.

Metinde, dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yapay zeka araştırmalarını otomatikleştirmeye yaklaşmış olabileceği belirtildi. Bunun teknolojik ilerlemeyi ne kadar hızlandıracağının henüz bilinmediği vurgulandı.

Dilekçede ABD hükümetinin, gelişmiş yapay zeka çalışmalarının hızını ayarlayacak teknik ve idari araçlar için uluslararası bir girişimi desteklemesi talep edildi.

Sam Altman, sektörün topluma uyum için gönüllü yavaşlayabileceğini söyledi.

KONTROLLÜ TEST ORTAMINDAN SUNUCULARA ULAŞTI

Tartışmayı alevlendiren olayda gelişmiş yapay zeka modelleri, otonom bir siber saldırı gerçekleştirdi. Testin, dış sistemlere zarar vermemesi için "sandbox" adı verilen kapalı ve kontrollü bir ortamda yapılması planlanmıştı.

Ancak modeller bu ortamın sınırlarını aşarak kod paylaşım platformu Hugging Face'in sunucularına girdi. Olay, yapay zeka sistemlerinin verilen görevleri yerine getirirken beklenmeyen yollar geliştirebileceğine yönelik kaygıları artırdı.

Bu, bir yapay zeka modelinin geliştiricilerinin kontrol alanı dışında hareket ettiği ilk olay değildi. Buna rağmen son güvenlik vakası, önceki örneklere kıyasla daha ciddi bir uyarı olarak değerlendirildi.

SAM ALTMAN DİLEKÇEYİ İMZALAMADI

OpenAI CEO'su Sam Altman dilekçeye imza atanlar arasında yer almadı. Ancak Altman, "Invest Like the Best" adlı podcast programında yapay zeka şirketlerinin topluma uyum sağlaması için zaman tanımak amacıyla gelişimi gönüllü olarak yavaşlatması gerekebileceğini söyledi.

Altman, yaşananları güvenlik açısından kendisini güçlü biçimde etkileyen ilk olay olarak tanımladı. Sektörde daha fazla kişinin benzer bir tepki vermemesine şaşırdığını da belirtti.