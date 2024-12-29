2025 yılında siber güvenlikte yapay zeka saldırıları artacak!

Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard Technologies, 2025 yılına ilişkin siber güvenlik öngörülerini açıkladı. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı araştırma ekibinin yıllık değerlendirmelerine göre, 2025 yılında artan nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının yaygınlaşması, derin sahtekarlık (deepfake) teknolojilerinin daha karmaşık hale gelmesi ve kuantum hesaplama gibi yeniliklerin siber güvenlik tehditlerini ciddi boyutlara taşıyacağı öngörülüyor.

Bu gelişmeler, özellikle kritik altyapılara yönelik saldırılarda ciddi bir artışa neden olabilirken, siber suçluların daha hızlı, akıllı ve hedefe yönelik saldırılar gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Aynı zamanda, kuruluşların mevcut güvenlik protokollerinin bu gelişmelere ayak uydurması zorlaşabilir.

WatchGuard Technologies Baş Güvenlik Sorumlusu Corey Nachreiner, "2025 yılında, tehdit ortamının yalnızca genişlemekle kalmayıp, aynı zamanda tespit edilmesi daha zor hale geleceğini öngörüyoruz. Şirketlerin, siber güvenlik stratejilerini daha esnek, ölçeklenebilir ve yapay zeka destekli çözümlerle güçlendirmesi hayati önem taşıyor." değerlendirmelerinde bulundu.