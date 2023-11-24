KAAN Milli Savaş Uçağı ÖZELLİKLERİ ve MENZİLİ! KAAN ne zaman uçacak? Yerli uçağımız o gün göklere çıkıyor!

Yüksek Manevra Kabiliyeti:
KAAN, yüksek manevra kabiliyetine sahip olarak hava muharebe şartlarında üstün performans sergiler.
Artırılmış Durumsal Farkındalık:
Uçak, çevresel koşullar ve tehditlere karşı gelişmiş durumsal farkındalık sağlayan sensörlerle donatılmıştır.
Sensör Füzyonu:
Farklı sensörlerden gelen verilerin entegrasyonu sayesinde KAAN, daha kapsamlı ve doğru bir görüntüleme sağlar.
Çift Motorlu Konfigürasyon
KAAN, çift motorlu konfigürasyona sahiptir, bu da motor güvenilirliğini artırarak çeşitli operasyonlarda kullanım esnekliği sağlar.
Özgün Motor Geliştirme Projesi
Hava aracında kullanılacak özgün motorun geliştirilmesi projesi yürütülmektedir, bu da uçağın özgün yetenekler kazanmasına olanak tanır.
Çok Rollü Savaş Uçağı
KAAN, hem hava-hava muharebesi hem de hava-yer muharebesi için üstün kabiliyetler sunan bir çok rollü savaş uçağıdır.
Yüksek Hava Hâkimiyeti
KAAN, sahip olduğu özelliklerle hava hâkimiyetini sağlayarak operasyonlarda üstünlük elde etmeyi amaçlar.
Yeni Nesil Silahlarla Donatma
Uçak, yeni nesil silahları kullanma kabiliyetine sahiptir, bu da muharebe menzilini artırır.
Hassas ve Tam Vuruş Yeteneği
Yüksek ve süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş yeteneği ile hedeflere etkili bir şekilde müdahale edebilir.
Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteği
KAAN, yapay zekâ ve nöral ağ desteği ile artırılmış muharebe gücüne sahiptir, bu da operasyonlarda daha etkili ve adaptif bir performans sağlar.
Pilot İş Yükünü Azaltan Kokpit Tasarımı:
Kokpit tasarımı, pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak geliştirilmiştir, pilot durumsal farkındalığını artırmak için bilişsel, fiziksel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulmuştur.
KAAN KAÇINCI NESİL?
KAAN Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağıdır.
"KAAN'IN ŞUANDA MOTORU VE FIRLATMA KOLTUĞU HARİÇ HER YERİ MİLLİ VE YERLİ"
Kotil, Kaan uçağının şuanda motoru ve pilot fırlatma koltuğunun yerli olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:
"Bunun bir motoru, pilot fırlatma koltuğu yurt dışından. Gerisi yerli ve milli. TR Motor, bize söz verdi. 2028'te motoru verecek, bunun içerisine takacağız. O da halloldu. Fırlatma koltuğunu da TUSAŞ olarak hallediyoruz. Yüzde yüz yerli."