Akıllı telefonun kullanım ömrünü güncelleme belirliyor! | Teknoloji haberleri





ANDROİD 13 VE İOS 16

Apple iPhone'un Android ekosistemine karşı en büyük üstünlüğü iOS güncelleme avantajı. iOS 16 güncellemesi sayesinde güvenlik açıklarının kapatılması dışında, pil ömrünü uzatmak, kilit ekranına istediği resmi seçmek gibi pek çok yeni özellik ekleniyor. Android 13 güncellemesi kod ismi Tiramisu olarak geçiyor. Ancak Google Pixel serisi telefonlardan sonra diğer markalar güncelleme alıyor. Bu da platformda çok farklı marka, model ve tasarımda cihazlar olduğu için güncelleme tarihleri farklı. Katlanabilir ekrandan dev ekranlı tabletlere kadar hepsi Android güncellemesi bekliyor. Üstelik bu güncellemeler artık otomobil yani mobility tarafı da etkiliyor.



KARGO DAĞITIMI IÇIN DAYANIKLI TABLET HAZIR

Barkod okuyucuya sahip TOUGHBOOK N1 Flat, kargo dağıtıcıları, depo çalışanları ve saha hizmetleri teknisyenleri için uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Panasonic, popüler TOUGHBOOK N1 dayanıklı Android el terminalinin yassı versiyonunu tanıttı. Pek çok farklı barkod türünü okuyabilen kamera temelli entegre barkod okuyucuya sahip olan ve 4.7 inç kategorisindeki en hafif el terminallerinden birisi olan TOUGHBOOK N1 Flat, bu özellikleriyle posta ve kargo hizmetlerinde, ulaşım veya lojistik sektöründe yer alan hareket halindeki çalışanlar için ideal hale geliyor. El terminali aynı zamanda Bluetooth ile depolarda kullanılan giyilebilir barkod okuyucu gibi tarayıcı çözümlerinin de kolaylıkla bir parçası haline gelebiliyor. HD kapasitif, birden fazla parmağı algılayabilen ve gün ışığında okunabilen ekran, parlak güneş ışığı altında veya yağmur yağarken ve eldiven giyerek çalışanlar için tasarlandı. Cihaz imza toplama gibi işlemler için ise opsiyonel dijital kalem ile kullanılabiliyor. Belgelerin fotoğrafını çekmek içinse 8MP arka ve 5MP ön kamerası bulunuyor.



VİTAMİN LGS KİŞİYE ÖZEL SINAVA HAZIRLIK SETİ

Vitamin LGS; detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ediyor, kişiselleştirilmiş çalışma sistemiyle onları sınava eksiksiz hazırlıyor. Yeni nesil sorular ve çözüm videolarından oluşan yaklaşık 15 bin soruluk havuza sahip Vitamin LGS, dijital sistemle uyumlu zengin basılı kaynaklar da sunuyor. Türk Telekom iştiraki ve eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sebit, 34 yıllık Ar-Ge deneyimiyle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda başarılı olmaları için gereken üst düzey becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi. Adım adım ilerlemeyi sağlayan sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor. Vitamin LGS; binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosunu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımını, LGS ile yüksek benzerlikte sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemelerini, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren "Adım Kartları Seti"ni ve LGS'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde sunuyor.

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