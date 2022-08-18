Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İHA'lar savaşların kaderini değiştirdi, TOGG ile tarih yazmaya hazırlanıyoruz





Gökyüzü meraklılarıyla Antalya'da tutuşturdukları bilim ve teknoloji meşalesini şimdi Anadolu'nun birçok şehrine yaydıklarını anlatan Varank, şunları söyledi:

"Hatırlarsınız bu seneki ilk rotamız Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'ydi. Zerzevan'ın tarihini ve doğasını, gökyüzü bilimi ile harmanlayarak eşsiz deyimler yaşadık. Ardından Van'da, terör örgütünün dağa eleman devşirmek için kullandığı mekanda biz gökyüzü gözlem etkinliğimizi düzenledik. Daha önce de söyledim, birileri gençlerin eline kalaşnikof verip dağa, ölüme gönderirken biz çocuklarımızın ellerine teleskoplar vererek onları uzaya, bilime yönlendiriyoruz. Biliyorum bu sözlerim birilerini çok rahatsız ediyor ama ben her yerde söylemeye devam edeceğim. Çünkü biz, terörün kökünü kazıdığımız her yerden onların tüm izlerini de sileceğiz. O bölgeler artık kan ve gözyaşıyla değil, bilim ve teknolojiyle anılacak."

Van'dan sonra Erzurum'a gittiklerini ve Anadolu'nun çatısında hep birlikte gökyüzünü izlediklerini anlatan Varank, bunun Erzurum için önemli bir adım olduğunu ama inşallah yakın bir gelecekte Erzurum'un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını ifade etti.

Dev yatırımla Avrupa'nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum'da inşa ettikleri Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne kuracaklarını aktaran Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle burası Hubble teleskobuyla yarışacak bir teleskop olacak. Böylece, dünya çapında ses getirecek işlere imza atacak. Bizim yaptığımız çalışmalardaki en temel amacımız çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının en önemli bilim insanları olacaklar. Ne mutlu bize ki harcadığımız emekler de karşılıksız kalmıyor. Tüm Türkiye 7'den 77'ye insanlarımız, vatandaşlarımız gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Rakamlara baktığınızda 3 gözlem etkinliğinde toplamda 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Ben şahsen, bu eşsiz deneyimi bize yaşatan ve etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç şüphem yok ki, bugün de 52 farklı şehirden gelen ziyaretçilerimizi çok özel zamanlar bekliyor. Birazdan en kaliteli teleskoplarla uzmanlar eşliğinde gece boyunca gökyüzünü gözlemleyeceğiz."

Gökyüzü gözlem etkinliğinde ikisi robotik olmak üzere tam otomatik dört optik teleskobun bulunduğunu belirten Varank, bu teleskoplar sayesinde ulusal ve uluslararası 500'e yakın gözlem projesi yürütülerek çok sayıda keşfe imza atıldığını kaydetti.