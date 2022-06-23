Sahada büyük avantaj sağlayacak! İHA Boyga ilk kez kullanımda

STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi Boyga, üzerinde taşıdığı Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek Boyga, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip bulunuyor. 1500 metre uçuş irtifasına erişebilen Boyga, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilogram ağırlıkla bir personel tarafından taşınabiliyor.