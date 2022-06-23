Sahada büyük avantaj sağlayacak! İHA Boyga ilk kez kullanımda

Türkiye savunma alanında adından söz ettirecek bir başarıya daha imza attı.
İHA BOYGA İLK KEZ KULLANIMDA
Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Boyga, ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerine teslim edildi.
STM tarafından geliştirilen Boyga, kabul testlerinin başarıyla tamamlamasının ardından envantere katıldı.
"SAHADA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA Boyga, kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.