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    • Teknoloji
    • 23.06.2022 12:11
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    • 23.06.2022 12:37
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    Sahada büyük avantaj sağlayacak! İHA Boyga ilk kez kullanımda

    Türkiye'nin savunma alanında attığı önemli adımlardan biri de İHA Boyga oldu. Milli imkanlarla geliştirilen 81 mm mühimmat bırakabilen İHA Boyga, kabul testlerini başarıyla tamamlamasının ardından ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

    İHA Boyga ilk kez kullanımda

    Türkiye savunma alanında adından söz ettirecek bir başarıya daha imza attı.

    İHA BOYGA İLK KEZ KULLANIMDA
    Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Boyga, ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

    Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerine teslim edildi.

    STM tarafından geliştirilen Boyga, kabul testlerinin başarıyla tamamlamasının ardından envantere katıldı.

    "SAHADA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK"
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA Boyga, kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi Boyga, üzerinde taşıdığı Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

        Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek Boyga, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip bulunuyor. 1500 metre uçuş irtifasına erişebilen Boyga, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilogram ağırlıkla bir personel tarafından taşınabiliyor.
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