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    • Haberler
    • 20.06.2022 11:24
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    • 20.06.2022 11:26
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    Bir devir kapanıyor! eBay Türkiye'den çekiliyor mu? Gittigidiyor kapanıyor mu? 20 yılın ardından veda sebebi...

    eBay'ın Türkiye pazarından çekileceğini belirtmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise eBay Türkiye'den çekiliyor mu sorusu yer aldı. Peki, eBay Türkiye'den çekiliyor mu? Gittigidiyor kapanıyor mu? Gittigidiyor neden kapanıyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bir devir kapanıyor! eBayTürkiye’den çekiliyor mu?

    eBay'in Türkiye pazarından çekilmesiyle binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Gittigidiyor kapanıyor mu ve eBay Türkiye'den çekiliyor mu sorusu yer aldı. Küresel e-ticaret markası olan eBay'in bu kararı neden aldığı tartışılıyor. Gittigidiyor neden kapanıyor sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimziin devamını takip edebilirisniz.

    GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU?

    eBay, Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını açıkladı. 18 Temmuz itibariyle GittiGidiyor'dan satışlar durdurulacak. Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

    GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

    eBay, bu kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı. GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.

        Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak. 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak.

        Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.
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