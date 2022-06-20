Bir devir kapanıyor! eBay Türkiye'den çekiliyor mu? Gittigidiyor kapanıyor mu? 20 yılın ardından veda sebebi...

Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak. 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak.