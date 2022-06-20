Bir devir kapanıyor! eBay Türkiye'den çekiliyor mu? Gittigidiyor kapanıyor mu? 20 yılın ardından veda sebebi...

eBay'in Türkiye pazarından çekilmesiyle binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Gittigidiyor kapanıyor mu ve eBay Türkiye'den çekiliyor mu sorusu yer aldı. Küresel e-ticaret markası olan eBay'in bu kararı neden aldığı tartışılıyor. Gittigidiyor neden kapanıyor sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimziin devamını takip edebilirisniz.
GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU?
eBay, Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını açıkladı. 18 Temmuz itibariyle GittiGidiyor'dan satışlar durdurulacak. Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.
GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?
eBay, bu kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı. GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.