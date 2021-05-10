Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, sıraya eklenecektir, ancak bu istek sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.



İŞLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Binance'de para çekme işleminin geçici olarak durdurulmasının ardından şirketten yapılan açıklamada işlemlerin yeniden başladığı duyuruldu.



KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ TOPLAM HACİM İLK KEZ 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.