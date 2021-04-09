Neuralink tarafından yayınlanan görüntülerde, beyninin her iki tarafına bilgisayar ile etkileşim halinde olan Neuralink çipi yerleştirildiğini ifade edilen 9 yaşındaki Pager adlı bir makak maymunu, ilk olarak joystick kullanarak ekranda görünen turuncu bir küpün içine bir top yerleştirmeye çalıştı. O anlarda bluetooth bağlantısı aracılığıyla çipleri aktive ederek, Pager'ın beyin aktivitelerini kaydetmeye başlayan bilim adamları, "Birçok beyin nöronunu, kayda alarak ve aktivitelerini bir kod çözücü algoritmasına yükleyerek, Pager'ın amaçlanan el hareketlerini gerçek zamanlı olarak tahmin edebiliyoruz. O, bu oyunu oynarken, binlerce nörondan ateşleme oranlarını gerçek zamanlı olarak kablosuz bağlantı aracılığıyla bilgisayara yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyin ilerleyen aşamalarında ise Pager'ın oynadığını pong oyununda, sadece elini yukarı veya aşağı hareket ettirmeyi düşünerek raketi kontrol ettiği kaydedildi. Pager'ın yüksek başarıyla tamamladığı deneyin arından bilim adamları, geliştirdikleri çip sayesinde bir hayvanın daha zor seviyede oyunları oynayabileceğini ifade etti.





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