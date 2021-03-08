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    • 08.03.2021 12:17
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    SON DAKİKA: 2.5 milyon dolara Twitter'daki ilk tweet satın aldı ve tarihi gerçeği açıkladı: Aslen Türk'üm

    Son dakika haberine göre, Twitter CEO'su 'in ilk tweet'i açık artırmada 2,5 milyon dolara satıldı. Alıcının 'da yaşayan Türk asıllı Cryptoland'in ve 'ın CEO'su olduğu ortaya çıktı.

    İlk tweeti satın alıp açıkladı: Aslen Türk'üm

    İnternet dünyası haftasonu bir tarihi olaya daha tanıklık etti. Tamamen dijital bir 'varlık', yine tamamen dijital bir para birimiyle açık artırmaya açıldı. Bu varlık, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı ilk tweet'iydi. Tweet satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.



    JACK DORSEY'İN TWEET'İNİ SATIN ALAN KİŞİ DE BELLİ OLDU
    Webtekno'da yer alan bilgilere göre, Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, Valuables BY Cent üzerinde satışa çıktığı gün satıldı.

    Açık artırma sürecinde en yüksek teklif verenler arasında bir savaş görülürken tweet'e gelen son teklif 2,5 milyon dolar oldu. Adı ilk etapta açıklanmayan alıcı, Jack Dorsey'in tweet'ini satın alan kişi de belli oldu.


        Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı o tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2,5 milyon dolar karşılığında satın alındı. Tweet'i satın alan kişinin belli olmasıyla birlikte ilginç bir gerçek de ortaya çıktı.



        Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, haliyle profiline yüzlerce ziyaret aldı. Profilini ziyaret eden kullanıcıların gözüne takılan bir şeyse kendisinin paylaştığı Türkçe tweet'ler oldu. Bir Twitter kullanıcısının bu durumu "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuyla ortaya koyması, Estavi tarafından yanıtsız kalmadı.

        Sina Estavi, soruyu soran Twitter kullanıcısına "Aslen Türk'üm." yanıtını verdi. Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti

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        Haberler Teknoloji SON DAKİKA: 2.5 milyon dolara Twitter'daki ilk tweet satın aldı ve tarihi gerçeği açıkladı: Aslen Türk'üm
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