SON DAKİKA: 2.5 milyon dolara Twitter'daki ilk tweet satın aldı ve tarihi gerçeği açıkladı: Aslen Türk'üm

İnternet dünyası haftasonu bir tarihi olaya daha tanıklık etti. Tamamen dijital bir 'varlık', yine tamamen dijital bir para birimiyle açık artırmaya açıldı. Bu varlık, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı ilk tweet'iydi. Tweet satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.
JACK DORSEY'İN TWEET'İNİ SATIN ALAN KİŞİ DE BELLİ OLDU
Webtekno'da yer alan bilgilere göre, Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, Valuables BY Cent üzerinde satışa çıktığı gün satıldı.
Açık artırma sürecinde en yüksek teklif verenler arasında bir savaş görülürken tweet'e gelen son teklif 2,5 milyon dolar oldu. Adı ilk etapta açıklanmayan alıcı, Jack Dorsey'in tweet'ini satın alan kişi de belli oldu.