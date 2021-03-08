SON DAKİKA: 2.5 milyon dolara Twitter'daki ilk tweet satın aldı ve tarihi gerçeği açıkladı: Aslen Türk'üm





Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, haliyle profiline yüzlerce ziyaret aldı. Profilini ziyaret eden kullanıcıların gözüne takılan bir şeyse kendisinin paylaştığı Türkçe tweet'ler oldu. Bir Twitter kullanıcısının bu durumu "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuyla ortaya koyması, Estavi tarafından yanıtsız kalmadı.



Sina Estavi, soruyu soran Twitter kullanıcısına "Aslen Türk'üm." yanıtını verdi. Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti

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