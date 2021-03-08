WhatsApp denemeye başladı açan şokla karşılaşacak! Meğerse 1.440 dakikada...
Geçtiğimiz haftalarda gizlilik sözleşmesiyle milyonlarca kişinin gündeminde yer edinen WhatsApp bu kez test ettiği bir özellikle konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre, WhatsApp şu sıralar 24 saat sonra kaybolan mesaj özelliğini test ediyor. Haberi duyan uygulamanın kullanıcıları ise şirketin bu özelliği hangi güncellemede sunacağını merak ediyor. Ayrıca firmanın 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.
Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp son dönemlerde özellikle gizlilik sözleşmesi ile tepkilerin odağında yer almıştı. Kullanıcıların uygulamayı silip alternatif Signal, BİP ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını yüklemesiyle WhatsApp geri adım atmış ve bu süreyi ileri bir tarihe aldığını açıklamıştı. WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi.