WhatsApp denemeye başladı açan şokla karşılaşacak! Meğerse 1.440 dakikada...

Geçtiğimiz haftalarda gizlilik sözleşmesiyle milyonlarca kişinin gündeminde yer edinen WhatsApp bu kez test ettiği bir özellikle konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre, WhatsApp şu sıralar 24 saat sonra kaybolan mesaj özelliğini test ediyor. Haberi duyan uygulamanın kullanıcıları ise şirketin bu özelliği hangi güncellemede sunacağını merak ediyor. Ayrıca firmanın 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.

08.03.2021 13:05 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





