SON DAKİKA: MASAK kripto paralara bloke koydu bakanlık harekete geçti: Piyasa mercek altında





Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.



TAKİBE ALDI

Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre Türkiye, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alırken, bu konuda gelen şikâyetler de zirve yaptı.