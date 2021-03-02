SON DAKİKA: MASAK kripto paralara bloke koydu bakanlık harekete geçti: Piyasa mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para konusunda dünyada oluşan kaygıları paylaştığını duyurdu. Bu yıl kripto parayla ilgili gelen şikâyet sayısı 9 bini geçti.
120 MİLYON LİRAYA YAKIN KRİPTO PARAYA BLOKE KOYULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) geçen yıl büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti ve bloke koydu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralardaki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yaptı. Sabah'ın haberine göre, açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.
Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.
TAKİBE ALDI
Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre Türkiye, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alırken, bu konuda gelen şikâyetler de zirve yaptı.