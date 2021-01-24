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    • 24.01.2021 20:48
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    ABD'li uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı!

    Son dakika haberi... ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi , Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı. Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını duyurdu.

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    Tek sefer 143 uydu fırlattı!

    'ın şirketi ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi , Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.

    SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

    SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak roketini uzaya gönderdi.

    133'Ü TİCARİ VE DEVLET UYDUSU
    Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

    Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

    REKOR
    SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile 'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

    SpaceX, Starlink uydularıyla yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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